大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮媽祖今（17日）晚間10時5分起駕，下午5時立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、立委何欣純、顏寬恒、廖偉翔以及民進黨秘書長徐國勇、台中市副市長黃國榮等人，參與媽祖上轎儀式；在儀式過程中，眾人移請媽祖部將金精將軍（千里眼）時，疑似沒有拿穩，不慎將神像掉落地面。

▲上轎典禮時，眾人不慎將「金精將軍（千里眼）」掉落。（圖／民眾提供）



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對此，民俗專家楊登嵙指出，這個意外對整個媽祖出巡活動沒有影響，但在掉落的瞬間有接觸這尊部將的人，今年在行事作風上要趨向低調保守，盡量化敵為友。

楊登嵙表示，金精將軍（千里眼）、水精將軍（順風耳）是媽祖出發前的守護部將，也是媽祖最大的部將，其中千里眼在眾人移動的時候發生掉落，若神將因此受損，應讓神將休息、修復，換另一組神將出門；若沒有受損，則儀式可以繼續進行。

▲大甲鎮瀾宮媽祖將於今晚10時5分起轎。（圖／記者白珈陽攝）

楊登嵙說，神將掉落，在民俗上不會有影響，因為媽祖本身就是替民眾消災解厄，不過沒將神將拿穩、導致神將掉落的相關人，今年在行事作風上要低調保守一點，少得罪人，須秉持多一事不如少一事的態度做事，也要化敵為友、少樹敵。

大甲媽今晚10時5分起駕，一大早就開始湧入信徒參拜，下午2時民眾黨前主席、現任主席柯文哲與黃國昌到場參拜；下午5時舉行上轎典禮，典禮結束後前副總統呂秀蓮也現身上香。起駕典禮將由立法院長韓國瑜、國民黨黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、立法院黨團總召傅崐萁與新北市長參選人李四川等人到場，恭送媽祖出廟。