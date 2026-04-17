假裝買金飾！一把搶走百萬金飾　永康警40小時火速逮人

▲台南市永康1家銀樓遭搶，警方40小時內鎖定嫌犯並成功逮捕，起獲被搶金飾贓物。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康區大灣路一間銀樓14日晚間發生搶案，一名男子佯裝購買金飾，趁店家不注意時搶走多條金項鍊後騎車逃逸，初估損失超過百萬元，警方成立專案小組追查，歷經約40小時不眠不休偵辦，16日下午在高雄成功逮捕48歲賴姓男子到案，並追回部分贓物。



永康警分局副分局長洪百亮指出，14日晚間7時許接獲報案，該名男子假借挑選金飾之際，突然一把搶走放在櫃台上的金項鍊，隨即騎乘機車逃離現場。遭搶金飾重量約7兩，價值高達百萬元，案發後警方立即展開追緝。



專案小組循線調閱監視器，迅速掌握犯嫌動向，並在新市區尋獲作案機車，進一步鎖定賴嫌身分。警方發現，賴嫌為躲避查緝，多次變裝並刻意製造行蹤斷點，但仍難逃警方追查。經連續追緝約40小時，警方於16日下午1時許，在高雄市三民區一處電子遊藝場內發現賴嫌蹤跡，當場上前逮捕。

▲警方目前已追回1條金項鍊，並查扣1條金手鍊、1條金項鍊及現金42萬9812元。

警方初步調查，賴嫌因積欠債務、缺錢花用而鋌而走險，得手後已將部分金項鍊拿去典當變現。警方目前已追回金項鍊、金手鍊及現金42萬9812元，後續將持續追查其餘贓物流向及是否涉及其他共犯。全案已依搶奪等罪嫌移送台南地檢署偵辦，警方也呼籲業者加強安全防護，避免類似案件再度發生。