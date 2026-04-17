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100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

▲台中市政府宣布物調券活動啟動，吸引民眾關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府宣布物調券活動啟動，吸引民眾關注。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

物價壓力下再添利多，台中市政府經濟發展局宣布，台中市今年首波「物調券」將於4月24日至26日登場，延續歷年高達99.7%的回收率成果，推出100元兌換200元的加碼優惠，預計發放35萬份，帶動市場、夜市與商圈買氣升溫，為在地經濟注入活水。

經發局今（17）日舉辦宣傳記者會，首度公開宣傳影片，透過影像呈現政策推動成果與庶民生活連結，號召民眾把握機會，以有限支出創造加倍消費效益。活動現場也聚集多位地方民代及產業代表，為政策宣傳增添熱度。

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經發局長張峯源表示，台中市自2023年推出物調券以來，已連續三屆創下高回收率，成功帶動整體消費成長，特別是在傳統市場、夜市及商圈店家，來客數與營業額明顯提升，不僅減輕民生負擔，也促進地方產業發展。此次活動再度獲議會支持，並結合商圈及產業故事館店家共同參與，透過宣傳影片行銷在地特色，展現政策帶動經濟循環的具體成果。

今年活動規模再擴大，新增南區「工學台火商圈」，整體適用範圍擴及全市107處場域，涵蓋各大市場、夜市與商圈，讓更多店家與民眾共享政策紅利。經發局指出，物調券使用期限至4月30日，發放採分時段進行，包含上午、下午與晚間，每人每場域每日限兌換2份，提醒民眾依規定領取與使用，避免重複兌換或跨場域流用。

經發局強調，物調券不僅具備紓解物價壓力的功能，更透過實際消費促進小型店家營收，活絡商圈人潮，形成正向經濟循環。隨著活動展開，市場叫賣聲、夜市燈火與商圈人潮交織，將再度成為台中街頭熟悉的熱鬧景象，為城市經濟持續加溫。

 

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