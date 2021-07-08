六福村跟進微解封！每日入園限3000人　室內設施全喊「卡」

記者陳凱力／新竹報導

配合中央8日宣布延長三級防疫加上部分場地「有條件」微解封，六福村也宣布將從13日開始跟進，除了基本入園體溫測量、實名制等措施，同時限制「每日至多3000人入園」、「室內設施不開放」。

六福村表示，配合防疫措施將於7月13日重啟大門，園區持續實施高標準防疫措施，包含：入園體溫測量、實名制、保持社交距離、餐廳採隔板、梅花座之外，園區亦縮短營業時間最晚至17:00閉園。



▲六福村宣布13日將重啟大門迎接遊客入園，有限制條件跟進解封。（資料圖／六福村提供，下同）



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人流管制部分中央規定不得超過園區最高容客量40%，六福村則以高標準自降人流至10%，初期每日僅開放至多3000人入園，第一階段也暫不開放室內設施，完全配合中央玩樂園的相關規範來規劃。

六福村行銷經理黃淑芳表示，六福村幅員遼闊占地面積近百公頃，空氣清新，園區依舊堅守防疫最高原則，入園處將設置擺放消毒墊，園區亦每日定時消毒4至8次，服務人員將全面配戴防疫面罩，而六福水樂園部分則維持不開放。

▲除了實名制、戴口罩等防疫規定，六福村也限制每日入園人數不超過3000人、室內設施全部不開放等措施。

六福村也提醒，配合中央指揮中心規範，入園接近額滿限制就需要公告，民眾也可前往粉絲頁查看當日入園人數，以免「撲滿」敗興而歸。

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