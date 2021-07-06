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亞果遊艇出海遭爆「沒人帶罩」　北觀處要查：禁止動力型水域活動

▲▼亞果遊艇停在白沙灣並玩水上摩托車，船上人員都沒戴口罩。（圖／讀者提供）

▲亞果遊艇停在石門白沙灣並玩水上摩托車，船上人員都沒戴口罩。（圖／讀者提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國防疫三級警戒延長，有民眾在石門白沙灣直擊，一群民眾搭乘亞果遊艇出海，不但船上所有人員都沒戴口罩，更下海爽玩水上摩托車。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）表示，白沙灣水域為禁止動力型水域活動，違者可依發展觀光條例及裁罰，後續將釐清相關細節，如有違反規定將依法裁處。

有民眾爆料指出，4日在石門白沙灣看到一群人搭乘遊艇出海，船上還掛有亞果遊艇的旗幟，且船上所有人都沒有戴口罩，也沒有保持社交距離，最後更直接推出水上摩托車，在海上爽飆、爽玩，批根本自我解封。事後據查，該艘遊艇從台南亞果遊艇碼頭一路北上。

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▲▼亞果遊艇停在白沙灣並玩水上摩托車，船上人員都沒戴口罩。（圖／讀者提供）

▲▼該遊艇有亞果遊艇集團旗幟，船上人員都沒戴口罩。

▲▼亞果遊艇停在白沙灣並玩水上摩托車，船上人員都沒戴口罩。（圖／讀者提供）

北觀處秘書謝智明指出，94年公告白沙灣水域遊憩活動安全管理，游泳限制於救生服務之戲水區內，除游泳、衝浪、獨木舟、風浪板等非動力水域遊憩活動外，禁止其他動力型水域活動，機械動力之水上摩托車等自非屬白沙灣水域得容許之水域遊憩活動，違者依發展觀光條例及其裁罰標準處1萬至5萬元罰鍰，具營利性質者則處3萬元至15萬元罰鍰。

謝智明表示，至於遊艇上群聚、遊艇上及水上摩托車上未戴口罩，涉及違反傳染病防治法之規定，應由主管機關新北市政府衛生局依法裁罰；業者則表明是探勘行程且經申請，非商業行為，且水上摩托車經勸導都已收起。另有關業者稱航線及行駛係經航港局同意及非屬營業行為等，均須再進一步釐清。

▲▼亞果遊艇停在白沙灣並玩水上摩托車，船上人員都沒戴口罩。（圖／讀者提供）

▲船上人員都沒戴口罩。

亞果遊艇集團表示，該艘遊艇是為了解封後的旅遊行程進行探勘作業，所有路線與行程都有和 各港口安檢所申請，並非出去遊玩，而水上摩托車後來經勸導也立刻收起。依照船艇乘載人數，當時船長及水手以及公司員工登記出船為8人，包括船長水手5人、台北員工3人，並非所臆測船艇出去遊玩 。

亞果表示，石門白沙灣水域可執行水上摩托車，4日水上摩托車下水後，北觀風景管理處人員有過來柔性勸導說，指出防疫期間雖然沒有規範，但希望業者可以避免疫情及觀感問題，所以當下也有把水車收起來沒有執行測試。

▲▼亞果遊艇停在白沙灣並玩水上摩托車，船上人員都沒戴口罩。（圖／讀者提供）

▲船艇更直接推出水上摩托車在海上爽飆、爽玩。

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