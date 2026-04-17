桃園「TAB新桃園幹線」公車發表　搭「迪士尼主題公車」抽機票

▲桃園「TAB新桃園幹線」公車發表。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



響應4月17日世界公共運輸日，桃園市政府17日發表「TAB新桃園幹線（Taoyuan Arterial Bus）」公車服務提升說明，宣示桃園公車服務全面升級。市長張善政表示，TAB為桃園市推動的幹線公車品牌，也是逐步建構中的公車骨幹路網系統，將從路網、班次、資訊、候車設施、服務形象到社區接駁等面向同步提升，打造更便捷、準確、友善的公共運輸環境。

本次 TAB 新桃園幹線規劃推出 12 條幹線公車，包括優化5條既有路線及新闢 7條路線，並結合米奇主題與抽獎活動，期盼讓公車服務更具親和力，為市民打造溫暖且便捷的日常通勤環境。

▲搭乘「迪士尼主題公車」抽機票。（圖／市府提供）

新闢7 條幹線公車 試辦期間持市民卡「免費搭乘」



張善政指出，為提供市民更超值的交通選擇，新闢的 7 條幹線公車在試辦期間，持市民卡即可「免費搭乘」，讓通勤族省荷包更有感。本次路網更導入環狀設計，突破傳統單一路徑限制，讓市郊民眾不需進入市區即可銜接多元目的地。此外，針對桃園日益增長的運量需求，市府積極引進外縣市優質業者共同經營，大幅強化公共運輸的輸送效率。

「桃小巴」115年預計增加 100 條路線

▲「桃小巴」115年預計增加 100 條路線，強化社區接駁功能。（圖／市府提供）

張市長進一步表示，除了大型幹線公車，「桃小巴」今（115）年預計增加 100 條路線，透過各區長、里長協助盤點需求，將路線規劃更深入社區與鄰里，貼近市民生活。在軟體優化上，新一代預測系統將於 6 月正式上線，利用新演算法提升到站資訊的準確度，讓民眾精準掌握候車時間。

▲桃園「TAB新桃園幹線」公車唯一女駕駛溫雅婷（左）為市民打造溫暖且便捷的日常通勤環境。（圖／市府提供）

交通局表示，市府將自今年 5 月 1 日起至 9 月 30 日止，舉辦為期 5 個月的「月月乘車集點活動」。民眾搭乘「新桃園幹線」公車並掃描車內官方 LINE 活動 QR Code 即可獲得 1 點，若搭乘「迪士尼主題公車」更可獲得 2 點；當月累積滿 1 點即具備 IP 聯名精美文宣品抽獎資格，累積滿 6 點則可參加該月大獎抽獎，獎項包含科技生活好禮，加碼大獎更有機會贏得「東京或香港迪士尼雙人來回機票及門票」，讓市民在便捷通勤之餘，更有機會飛往海外圓夢。

交通局指出，市府同步推動多項軟硬體升級，包含駕駛員制服更新、太陽能彩色電子紙智慧站牌及候車亭優化等，致力提升整體服務質感。未來市府將持續精進公車路網，並結合智慧化科技，建構更完整、順暢的公共運輸環境，鼓勵市民朋友踴躍搭乘，共同打造大眾運輸友善城市。



包括：市議員王仙蓮、朱珍瑤、市府秘書長溫代欣、交通局長張新福、新聞處長羅楚東、經發局長張誠、桃捷公司董事長沈志藏、多家客運公司代表出席活動。