　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學17日舉辦「中華汽車ET35電動商用車捐贈典禮」暨電動載具成果展，與中華汽車同步簽署產學合作備忘錄（MOU），中華汽車並捐贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35予校方，象徵產學攜手培育綠能與智慧移動人才的重要里程碑。

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

此次活動也同步展示校方自行開發的多元電動載具成果，展現崑山科大長期深耕電動車、智慧電子與系統整合領域的研發實力。透過企業資源導入教學，學生可從車輛結構、動力控制、電能管理到整車測試進行全方位學習，強化實務能力與產業接軌。

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府經濟發展局副局長蕭富仁表示，面對全球淨零碳排與智慧移動趨勢，電動化已成為產業轉型核心。ET35不僅具備國產化與商業應用價值，也已導入物流場域，有助降低碳排與營運成本，是台灣綠色運輸的重要里程碑。

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

曾鑫城指出，捐贈ET35不只是設備支援，更是透過與工研院及車輛研究測試中心合作，深化產學鏈結，未來將結合學校教學資源與企業技術，讓學生接受完整且貼近產業需求的訓練，培養跨域整合能力。

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

校長李天祥表示，學校長期投入電動車、無人載具及智慧電子系統發展，並獲教育部支持建置國際級電動車晶片模組與充電樁研發基地，整合教學、研發與實作功能，打造高階人才培育平台。

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

此外，校方也將以ET35為基礎，攜手產業夥伴開發行動電動販賣物流車，將研發應用延伸至智慧物流領域，落實學用合一。副校長鐘俊顏強調，未來將持續深化與企業合作，讓學生具備即戰力，成為綠能產業關鍵人才。

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

本次典禮吸引產官學界多位代表出席，包括產業界、研究機構及學界人士共同見證，展現台南在電動載具與綠色產業發展上的能量與企圖心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論
嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應
快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄
「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮
徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊
李多慧昔遭霸凌！　「躲回老家3個月」
頂讓金大砍　Toyz火鍋店「北部知名私廚」接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

沈文程成為「黑道」邀約對象！ 新聞局直接提出疑慮

ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹

卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論

速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

「4姊妹同框」等了225年！白沙屯媽急行19hrs 　首度駐駕福安宮

汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

【萬人空巷】白沙屯媽祖「三進三退」 香燈腳擠爆街道空拍超震撼！

地方熱門新聞

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

鄭麗文訪陸申請補助掀爭議　陳以信：合規循例民進黨勿找碴

大江購物中心三大神器　搶攻母親節市場

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方回應

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園兒美館旅行主題書展　5月起系列活動登場

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

「陳顯墓」遭盜挖檢方聲請羈押

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山4／25、26遶境祈福

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

黑松教育基金會與桃園16國小　提氣候變遷解方

移工返鄉途中車禍重傷

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

更多熱門

相關新聞

崑山科大USR再傳捷報系統化永續課程奪USR楷模獎

崑山科大USR再傳捷報系統化永續課程奪USR楷模獎

2026年第七屆《遠見》USR大學社會責任獎揭曉，崑山科技大學再傳捷報，深耕型USR計畫「以技術為體、生活為用的循環經濟路徑—建構社區的永續韌性」，榮獲「永續課程組—楷模獎」，從全國57所學校、222件作品中脫穎而出，展現學校長期推動永續教育與在地實踐的亮眼成果。

崑山科大赴日交流三箭齊發學術產學體育全面開花

崑山科大赴日交流三箭齊發學術產學體育全面開花

崑山科大咖啡雙星崛起世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

崑山科大咖啡雙星崛起世界賽冠軍跨足創業代言打造金牌人生

AI＋電競＋動漫一次到位崑山科大打造南台灣數位人才基地

AI＋電競＋動漫一次到位崑山科大打造南台灣數位人才基地

崑山科大餐飲系進軍灰熊綠展集「森林饗宴」創意餐會驚艷賓客

崑山科大餐飲系進軍灰熊綠展集「森林饗宴」創意餐會驚艷賓客

關鍵字：

崑山科大電動商用車ET35中華汽車培育綠能人才

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

很容易暈船的三大星座！

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

超大咖男神參加白沙屯媽祖進香　秒變打卡景點

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面