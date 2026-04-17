崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

▲崑山科大獲贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學17日舉辦「中華汽車ET35電動商用車捐贈典禮」暨電動載具成果展，與中華汽車同步簽署產學合作備忘錄（MOU），中華汽車並捐贈全台首部量產3.5噸電動商用車ET35予校方，象徵產學攜手培育綠能與智慧移動人才的重要里程碑。

此次活動也同步展示校方自行開發的多元電動載具成果，展現崑山科大長期深耕電動車、智慧電子與系統整合領域的研發實力。透過企業資源導入教學，學生可從車輛結構、動力控制、電能管理到整車測試進行全方位學習，強化實務能力與產業接軌。

台南市政府經濟發展局副局長蕭富仁表示，面對全球淨零碳排與智慧移動趨勢，電動化已成為產業轉型核心。ET35不僅具備國產化與商業應用價值，也已導入物流場域，有助降低碳排與營運成本，是台灣綠色運輸的重要里程碑。

曾鑫城指出，捐贈ET35不只是設備支援，更是透過與工研院及車輛研究測試中心合作，深化產學鏈結，未來將結合學校教學資源與企業技術，讓學生接受完整且貼近產業需求的訓練，培養跨域整合能力。

校長李天祥表示，學校長期投入電動車、無人載具及智慧電子系統發展，並獲教育部支持建置國際級電動車晶片模組與充電樁研發基地，整合教學、研發與實作功能，打造高階人才培育平台。

此外，校方也將以ET35為基礎，攜手產業夥伴開發行動電動販賣物流車，將研發應用延伸至智慧物流領域，落實學用合一。副校長鐘俊顏強調，未來將持續深化與企業合作，讓學生具備即戰力，成為綠能產業關鍵人才。

本次典禮吸引產官學界多位代表出席，包括產業界、研究機構及學界人士共同見證，展現台南在電動載具與綠色產業發展上的能量與企圖心。