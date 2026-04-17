二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

▲二仁溪推動OECM保育共生，產官學民攜手合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾被稱為「黑水溝」的二仁溪，如今正朝向生態共生典範邁進，經濟部水利署第六河川分署17日攜手台灣濕地保護聯盟、奇美實業及長榮大學河川保育中心，共同宣示推動二仁溪流域「保育共生地認證（OECM）」，透過產官學民合作，為河川復育與永續發展立下重要里程碑。

六河分署長林玉祥表示，二仁溪橫跨台南與高雄，歷經多年整治，水質與生態已顯著改善。此次響應聯合國「30x30」目標，盼在2030年前達成重要生態保護比例，未來將以此為基礎，爭取成為具代表性的OECM認證流域。

六河分署指出，此次合作不僅是形式上的備忘錄，更是一份跨界「承諾」。未來將由六河分署負責整體行政協調，濕盟投入生態調查與保育，奇美實業導入企業ESG資源，長榮大學則提供學術與環境教育支援，四方各司其職，共同推動流域永續治理。

活動現場播放紀錄短片，回顧二仁溪過去遭受嚴重污染的歷史，並呈現如今水質改善、魚鷹盤旋的自然景象，讓不少長期投入復育工作的夥伴深受感動。從志工付出、企業參與到水利工程轉型，交織出一段長達數十年的環境修復歷程。

六河分署強調，二仁溪的轉變證明，只要政府、民間與企業攜手合作，即使曾受重創的土地，也能逐步恢復生機，未來將持續推動保育與永續並行，為下一代留下珍貴的自然資產。