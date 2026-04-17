　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

▲二仁溪推動OECM保育共生，產官學民攜手合作。（記者林東良翻攝，下同）

▲二仁溪推動OECM保育共生，產官學民攜手合作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾被稱為「黑水溝」的二仁溪，如今正朝向生態共生典範邁進，經濟部水利署第六河川分署17日攜手台灣濕地保護聯盟、奇美實業及長榮大學河川保育中心，共同宣示推動二仁溪流域「保育共生地認證（OECM）」，透過產官學民合作，為河川復育與永續發展立下重要里程碑。

六河分署長林玉祥表示，二仁溪橫跨台南與高雄，歷經多年整治，水質與生態已顯著改善。此次響應聯合國「30x30」目標，盼在2030年前達成重要生態保護比例，未來將以此為基礎，爭取成為具代表性的OECM認證流域。

▲二仁溪推動OECM保育共生，產官學民攜手合作。（記者林東良翻攝，下同）

六河分署指出，此次合作不僅是形式上的備忘錄，更是一份跨界「承諾」。未來將由六河分署負責整體行政協調，濕盟投入生態調查與保育，奇美實業導入企業ESG資源，長榮大學則提供學術與環境教育支援，四方各司其職，共同推動流域永續治理。

活動現場播放紀錄短片，回顧二仁溪過去遭受嚴重污染的歷史，並呈現如今水質改善、魚鷹盤旋的自然景象，讓不少長期投入復育工作的夥伴深受感動。從志工付出、企業參與到水利工程轉型，交織出一段長達數十年的環境修復歷程。

▲二仁溪推動OECM保育共生，產官學民攜手合作。（記者林東良翻攝，下同）

六河分署強調，二仁溪的轉變證明，只要政府、民間與企業攜手合作，即使曾受重創的土地，也能逐步恢復生機，未來將持續推動保育與永續並行，為下一代留下珍貴的自然資產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論
嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應
快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄
「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮
徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊
李多慧昔遭霸凌！　「躲回老家3個月」
頂讓金大砍　Toyz火鍋店「北部知名私廚」接手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

媽祖巡視西螺果菜市場　客人老闆超驚喜連生意都不顧了

白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

高虹安論文涉抄襲資策會期刊！　智財商業法院發回更審理由曝

壯觀空拍畫面曝！白沙媽三進三退衝朝天宮　香燈腳擠爆高呼：進喔

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

高榮南院帶長者春遊台史館　找回「一起出門」的記憶

二仁溪從黑水溝變希望之河　六河分署推OECM保育共生

崑山科大獲贈電動商用車ET35　攜手中華汽車培育綠能人才

深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

金門縣議會澄清總預算審議進度　籲縣府正視財政紀律

廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

日職主審遭球棒擊中重傷送ICU　官方定調重大事件將檢討防護

沈文程成為「黑道」邀約對象！ 新聞局直接提出疑慮

ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹

卓榮泰赴日看WBC遭傳「日方不滿被背叛」　外交部：不評論

速克達改裝冠軍賽開跑「3大機車廠站台力挺」！買VIP票還能抽新車

快訊／何品室融生涯首轟就是滿貫砲　寫聯盟最年輕紀錄

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方緊急回應：內容均非屬實

「4姊妹同框」等了225年！白沙屯媽急行19hrs 　首度駐駕福安宮

汽機車零配件與智慧移動展　後續商機上看3.38億美元

徐若熙2局未滿狂失7分退場：對不起球隊...

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

地方熱門新聞

歇業半年傳好消息！關山臭豆腐6月復出

鄭麗文訪陸申請補助掀爭議　陳以信：合規循例民進黨勿找碴

大江購物中心三大神器　搶攻母親節市場

嘉女驚傳「廁所四腳獸」出沒！校方回應

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園兒美館旅行主題書展　5月起系列活動登場

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

敏盛推婚育獎勵　結婚補助20萬＋6年育兒津貼

「陳顯墓」遭盜挖檢方聲請羈押

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山4／25、26遶境祈福

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

黑松教育基金會與桃園16國小　提氣候變遷解方

移工返鄉途中車禍重傷

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

更多熱門

相關新聞

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

經濟部水利署第六河川分署新任分署長林玉祥，5日會同南區水資源分署分署長吳嘉恆，前往台南地檢署拜會檢察長鍾和憲，就轄區內河川、海堤及相關水利工程整治工作進行交流，期盼在既有良好合作基礎上深化跨域協力，共同打擊不法行為，確保水利工程如期如質完成，守護永續安全的水環境。

六河分署超前部署抽水機聯手台南、高雄嚴防楊柳颱風豪雨

六河分署超前部署抽水機聯手台南、高雄嚴防楊柳颱風豪雨

中央核定13億經費！二仁溪整治邁向第二階段

中央核定13億經費！二仁溪整治邁向第二階段

衛星雲圖拍到「清晰黑水溝」！鄭明典揭2原因：很久沒看到

衛星雲圖拍到「清晰黑水溝」！鄭明典揭2原因：很久沒看到

改善土城區希望之河惡臭　新北水利局今進場施工

改善土城區希望之河惡臭　新北水利局今進場施工

關鍵字：

二仁溪黑水溝希望之河六河分署保育共生

讀者迴響

熱門新聞

人妻遶境後懷孕　白沙屯媽祖揭性別

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

閨蜜艾薇戀上吳霏！　正宮崩哭現身吐「心碎內幕」：她覺得她沒有錯

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

LINE「收回訊息」照樣被看光！iPhone一招破解　網狂試成功

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

千元發票中百萬夢碎！沒打統編仍被揪出「營業人」　國稅局不給獎

糖化血色素9.7→5.8！她「白飯照吃」狂瘦10kg　關鍵3招曝

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

很容易暈船的三大星座！

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

長抱台積電20年賣了！神人曬「超狂對帳單」　網瘋朝聖

超大咖男神參加白沙屯媽祖進香　秒變打卡景點

更多

最夯影音

更多
京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男

京都11歲男童失蹤22天白骨化　陰鬱繼父終認「我做的」！故佈疑陣手法曝光　他竟還是入贅外遇男
白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

白沙屯媽祖大轎狂晃！　十字路口突暴衝

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

京都11歲男童陳屍山林！　繼父「坦承犯案」：人是我殺害的

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程球衣快被買光！挑戰投一休四　肩負韓華終止主場8連敗任務

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

王彥程挖寶田中將大橫掃球成關鍵武器　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面