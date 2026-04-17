防範颱風災害　關山警攜手國產署排除高風險樹枝

▲關山警清除高風險樹木守護民眾安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應颱風季節將至，台東縣警察局關山分局提前展開防災整備工作，日前巡查發現分局車庫上方有大型樹枝明顯垂落，疑有結構不穩情形，恐於強風期間發生斷裂，影響鄰近民宅及公共設施安全。分局隨即通報相關單位協助處理，並於17日完成高風險樹枝清除作業，有效排除潛在危害。

關山分局表示，經查該處樹木為財政部國有財產署南區分署台東辦事處管理，遂主動發函協調處理。國產署接獲通知後迅速回應，派遣專業人員與機具進場作業，並出動吊車進行高空修剪。

當日上午8時許，工程人員在警方協助下進行現場安全管制與交通疏導，透過高空作業逐步將垂落且具風險的樹枝切除並清運，整體作業過程順利，成功消除可能危及周邊住戶與往來人車的安全隱患。

關山分局指出，面對極端氣候趨勢，各項防災整備工作更顯重要，透過跨機關合作與即時處置，可有效降低災害風險，提升整體公共安全。分局亦規劃於5月初針對轄內其他高風險樹木進行盤點與修剪，持續強化防災能量。

警方提醒，颱風期間民眾應留意住家周邊環境，如發現傾斜樹木、鬆動招牌或其他潛在危險物，應儘速通報相關單位，共同維護居住安全。

關山分局強調，將持續結合各機關資源，主動落實各項防災措施，守護民眾生命財產安全，營造安全穩定的生活環境。