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深耕預防醫學見成效　台中勇奪保健評比冠軍

▲全國保健會議頒獎典禮中，台中市榮獲保健類總成績第一，代表上台受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全國保健會議頒獎典禮中，台中市榮獲保健類總成績第一，代表上台受獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

在衛生福利部國民健康署昨（16）日於雲林舉辦的「115年度全國保健會議」中，台中市在全國22縣市競逐下脫穎而出，勇奪保健類總成績全國第一，並獲頒保健業務類第一組優等獎。會場頒獎時刻氣氛隆重，象徵台中市多年深耕公共衛生與預防保健政策的成果一次展現。

台中市政府衛生局長曾梓展表示，此次優異成績展現台中市長期深耕預防保健政策的具體成果，感謝衛生局（所）、醫療院所及各衛生醫事團體攜手合作，全面推動預防保健、菸害防制、慢性病照護、癌症篩檢及婦幼健康等重點工作，打造全方位健康守護網。

衛生局指出，台中市在癌症篩檢、菸害防制、婦幼健康、成人預防保健、慢性病防治、代謝症候群防治、肝炎防治及健康促進等八大面向表現亮眼，多項指標名列前茅，顯示跨領域整合與精準健康政策已逐步落實於基層。此外，市府輔導大里區、大安區及和平區梨山衛生所參與第16屆金所獎「健康促進衛生所 你我社區好厝邊」評選，也傳出捷報，榮獲優等獎與佳作，展現基層醫療量能與社區健康服務的扎實基礎。

曾梓展進一步指出，市府持續以全人照護為核心，從孕前、孕期、產後到高齡各生命階段，逐步建構完整健康照護體系，並透過社區深耕與資源整合，營造支持性的健康環境。未來將持續精進服務品質，提升市民健康識能，朝向健康宜居城市穩步邁進。

從政策推動到在地落實，台中市以數據與成果證明公共衛生治理的累積力道，也為城市健康發展寫下新的里程碑。

 


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