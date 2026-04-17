明天鋒面通過防雷雨　下周四再一波「範圍更大」

▲明天鋒面通過，中部以北及東部有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(18日)鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東部、南部山區有局部降雨或雷雨，明晚降雨趨緩，下周一過後回暖，不過下周四、周五再有一波鋒面和東北季風來襲，降雨區更廣，將擴及全台，雨勢更明顯。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天鋒面通過，東北季風增強，降雨機率最高，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多；明晚之後降雨趨緩。周日東北季風影響，水氣逐漸減少，花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區零星短暫陣雨轉為多雲。

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下周一東北季風減弱，天氣回暖，黃恩鴻指出，周一至周三天氣型態類似，迎風面地區花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻提醒，下周四、下周五將有下一波鋒面影響，以及東北季風增強，降雨範圍廣且更明顯，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，降雨時間較短暫，全台都有降雨機會。

溫度方面，黃恩鴻指出，周六、周日鋒面及東北季風影響，高溫略降，北部、宜花高溫降至24到26度，中南部、台東約28到31度，低溫則約21到23度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一至下周三各地高溫約30度左右，低溫約21到23度。下周四、下周五鋒面及東北季風影響，溫度下降，北東約24到26度。

此外，明天至下周二基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪，明天馬祖亦有長浪發生的機率。