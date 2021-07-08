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微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！4人打麻將罰不罰看這邊

記者李佳蓉／整理報導

全台三級警戒延長至7/26，各項鬆綁條件正式出爐！卻有網友抱怨聽得霧煞煞，其中關於健身房開放規範、不能共用器材，國內9人以下旅行團是否與室內5人相矛盾，以及超商熱食能不能重新上架販售等議題，《ETtoday新聞雲》統整出指揮中心記者會中「10大爭議QA」，貼心為大家解答。

健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲健身房有條件鬆綁，許多家長不解反問「補習班呢？」（示意圖／取自免費圖庫pexels）

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Q1：室內外運動場館包含健身房？是否有混用器材之疑慮？

A：室內運動場館包含健身房，運動器具則是指「使用完可帶走的」，如球拍、瑜珈墊等個人器具；若是共用器材設備，會要求間隔開放，一台使用、必須再間隔一台才能用，每次使用完畢皆要清潔消毒。

Q2：運動器材不能共用，籃球3對3鬥牛可以嗎？

A：為避免肢體碰觸、禁止團體競賽，3對3鬥牛不被允許，尤其多人追逐一顆球屬於競賽，嚴禁從事這類行為。

Q3：國內旅行團限9人以下，包含導遊、領隊及司機嗎？是否與室內5人相矛盾？

小型國旅組團限9人以下，有包括領隊導遊及司機，一部車最多10個人。因9人成團出去有食宿共行，依目前相關指引來做不會有相互矛盾。

▲▼ 泳池,游泳池。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲游泳池不在鬆綁場域內。（圖／取自免費圖庫pexels）

Q4：依照規定不開放游泳池及風景區水域，那到海邊能下水游泳？溫泉風景區會開放？

有關風景區水域活動禁止，海邊也不開放；墾丁國家公園範圍內的沙灘、生態保護區也暫不開放。另溫泉區考量淋浴設備，因此也不開放。

Q5：美食街跟超商休息區一人一桌拉開安全距離，仍強制要有隔板？熟食區如關東煮、茶葉蛋可重新販售？

美食街入口應進行容留人數管理，共同用餐區容留人數以總座位數1/2為上限，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區可設置消毒設備或洗手專區，方便消費者使用。也鼓勵消費時多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。

至於超商部分，用餐區要採梅花座並使用隔板；關東煮、茶葉蛋等熟食，因夾取餐具為共用，擔心易有感染風險，因此不建議，若有需要應由服務人員服務。

▲7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

▲7/12起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

Q6：國內疫情趨緩，是否會彈性開放專責加護病房收治非新冠肺炎患者？

醫院探病照原來規定，對於專責病房也會適度開放。

Ｑ7：日照中心及社區關懷據點未納入鬆綁對象，是否會重啟？

日照中心有另外規定在，其他未公告之場域皆照原來程序走。

Q8：博物館、美術館要求不得超過百人，為何電影院可採梅花座？

電影院是單向的，觀眾面對的是映演的螢幕，風險較低；但是劇場表演是「雙向」的，觀眾的前方有演出者，而演出者的對面有觀眾，如此風險較高。另一個原因是成本考量，很多團體表示就算劇場開放梅花座，也是「演一場、賠一場」，與其這樣乾脆不演，因此目前的微解封到7/26這段時間，表演廳都不開放觀眾進場。

▲▼電影院、看電影（圖／達志影像／美聯社）

▲電影院屆時要梅花座、全程佩戴口罩且不得飲食。（示意圖／達志影像／美聯社）

Q9：先前有民眾因揪朋友打麻將被罰，現在罰不罰？

當時疫情嚴峻，還爆發因打麻將而染疫的群聚事件，大多是約外面朋友加上同處在小小四角桌裡，大家距離較近，在疫情高峰期較不適當。現在可能要能維持1.5公尺社交距離，要用隔板、戴口罩相關規定，且不得賭博。

Q10：開放健身房，但幼兒園、補習班卻不行？標準何在？

國內疫情仍在三級警戒，幼兒園不管教學型態，師生互動相對緊密，風險還是很高，因此經論後暫時維持停課現狀，會再滾動式更新。另外，考量補習班教學狀態、空間、樣態多元，認為相對風險高，決議將維持現狀暫不開放。

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