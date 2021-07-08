基隆公私立幼兒園教職員疫苗開打　提升第一線托育員保護力

▲基隆各公私立幼兒園教職員疫苗開打，提升第一線托育員保護力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府將於7月10、11日為105所幼兒園及2所兼辦國小兒童課後照顧中心共1045名教職員進行新冠疫苗施打，由教育處協助列冊，提升第一線托育人員保護力，維護本市幼兒健康！

林右昌表示，考量疫情期間家長無法在家照顧幼兒的托育需求，且部分幼兒園疫情期間持續提供到園基本照護及用餐服務，為使托育服務不間斷，避免於平日施打疫苗而影響照顧幼兒的人力安排。

▲基隆幼兒園教師優先安排在10日星期六（首日）施打疫苗。

林右昌說，由教育處協調基隆市立醫院協助7月10、11日兩天於市立體育館分梯完成疫苗施打，並將疫情期間提供照顧服務的幼兒園教師優先安排在10日星期六（首日）施打疫苗，讓老師隔日有足夠的時間可以休息，幼兒照顧不間斷！

林右昌指出，本次施打對象包含在職幼兒園園長、教師、教保員、廚工、司機及兼辦課照中心人員，後續因應新進幼兒園教師等對象將有第二波的造冊施打，並將於開學前全數施打完畢。

▲基隆公私立幼兒園教職員疫苗施打。（圖／基隆市政府提供）

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