拉布布毒咖啡包、喪屍煙彈無所遁形　嘉義市掃毒大捷

▲▼ 嘉市警雷霆掃毒打詐肅槍！「喪屍煙彈、拉布布毒咖啡包」無所遁形 市長黃敏惠慰勉治安英雄 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為淨化選前治安，嘉義市政府警察局強力掃蕩新興毒品及詐欺集團。今（17）日舉行破案記者會，嘉義市長黃敏惠親臨視察查扣的大量毒品、槍械及製毒工具，並對第一線治安英雄表達高度肯定與慰勉。本次行動成效斐然，共破獲毒品案 17 件、逮捕 23 人，獲准羈押 5 人；另查獲假網拍詐騙 10 人及非法持槍 3 件 4 人，展現守護市民安全的決心。

黃敏惠視察證物時感佩表示，警察同仁透過跨縣市、跨區域整合力量，成功拔除社會毒瘤。從現場查扣的槍枝與各類作案工具中，足見犯罪對社會危害之深。黃市長強調，無論是防毒或防詐，市府將持續深化宣導，凝聚全民共識，並感謝議會與各界支持，讓嘉義市穩健邁向「全齡共享、世代宜居」的安心城市。

警察局局長陳明志簡報時指出，近期透過大數據分析與科技溯源屢建奇功，重要成果包括：

【掃蕩新興毒品】： 破獲 2 件以超人氣玩偶「拉布布（Labubu）」為包裝的毒咖啡包案，查扣 1,220 包毒咖啡及彩虹菸；另跨縣市直搗 DMT（二甲基色胺）製毒工廠，並連破 5 座「喪屍煙彈（依托咪酯）」分裝場，總計查扣毒品毛重逾 4.5 萬公克。

【打詐與肅槍】： 成功攔截 150 萬元網購詐騙贓款，並追查出涉及 400 萬元的「假客服」騙局；同時查扣長槍 1 把、短槍 4 把及子彈 63 顆，有效淨化社會治安。

陳明志特別感謝市府增加員警繁重勤務加給，成為同仁堅強的後盾。他也提醒市民，今年第一季「網購詐騙」有逆勢增加趨勢，凡遇「實名制認證」、「金流驗證」等關鍵字務必提高警覺。警方未來將結合超人氣「警察大白熊」深入校園宣導，防範「毒品童趣化」與「詐騙網路化」侵蝕青少年，民眾遇可疑請撥打 110 或 165 專線，攜手打造宜居嘉義。