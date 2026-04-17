2026桃園閩南書院開課招生　從說台語到手作…理解閩南文化

▲畫糖人課程。(圖／卡芙創意設計行銷提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園閩南書院」新年度系列課程陸續開課，課程一路延伸至9月，從語言、傳統表演藝術到手作體驗，不同於單次體驗式活動，透過「做中學、學中玩」的方式，打造一個讓不同年齡民眾能夠長時間參與、逐步累積「民俗感性」的學習場域。市府文化局表示，系列課程即起開放報名，名額有限，額滿為止。

▲2026桃園閩南書院開課招生。(圖／卡芙創意設計行銷提供)



文化局指出，今年課程以「民俗感性」為切入，從台語基礎拼音、韻味聲調、答喙鼓，到畫糖人、吹糖人、捏麵人，以及歌仔戲、皮影戲、布袋戲、北管、二胡、月琴等傳統曲藝，並延伸至蓪草、窗花剪紙、纏花、彩繪獅頭與中藥香包製作等多元手作課程，透過多週期的規劃，引導民眾從聲音、身體與手作等不同感官層面，重新感受閩南文化在日常中的存在。

首波課程於3月登場，其中畫糖人與捏麵人課程報名迅速額滿；台語傳承課程也廣受好評，內容包含基礎拼音學習、韻文與詩詞欣賞、唸歌與民謠，以及早期台語歌曲，讓民眾體會台語的節奏與聲韻之美。課堂互動熱絡，學員參與踴躍，後續課程也將火熱登場。

自5月起進一步推出傳統曲藝與手作系列課程，除了介紹表演藝術的源流、角色與文化意涵外，也安排操偶、身段、口白及樂器演奏等實作內容，使學員在實際參與中，理解閩南傳統音樂與戲曲的表現方式。工藝課程則透過動手製作，結合材料運用與美感經驗，並連結節慶文化與民間信仰脈絡，讓文化不只被觀看，而是被實際感受與理解。

在整體課程規劃中，八塊厝民俗藝術村不僅是上課地點，更扮演閩南文化傳承、轉譯的核心場域。桃園閩南書院多數課程於園區內進行，透過穩定且持續的學習，讓民眾反覆參與並融入其中，逐漸建立與傳統文化的連結，讓桃園在多元文化城市的發展中，逐步建立屬於自己的文化節奏與日常風景。