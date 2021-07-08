基隆嶼微解封日限1200人登島！封閉型景點降載　禁止水域活動

▲「基隆嶼」登島船載客降7成。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央宣布三級警戒延長至7月26日，基隆市長林右昌8日下午防疫記者會表示，針對本市風景區管制鬆綁措施跟規劃，包括封閉型景點容留量降載為4成，下午4時過後禁止進入園區，禁止水域活動；「基隆嶼」每日登島總數1200人數上限，船隻載客人數降為7成。

林右昌指出，有關本市風景區的部分，包括交通部觀光局北觀處轄管的和平島公園、情人湖公園、外木山、湖海灣以及汫水澳，基隆市政府轄管的暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，市府將採取相關防疫措施；屬於封閉型景點容留量降載，維持承載人數之40%；第二是下午4時過後禁止進入園區，第三則是禁止水域活動。

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至於「基隆嶼」每日登島總數，仍維持每日登島1200人數上限，但每艘船隻載客數降為7成，另外落實「實聯制」，在公共場域、候船處以及全船，會進行定時清消，旅客必須量測體溫、手部消毒，並且全程配戴口罩，導覽人員加強防疫宣導措施，市政府也將會派專人加強督導工作。

林右昌表示，市府針對中央宣布鬆綁措施提出因應規劃說明，首先是廟口跟愛四路夜市，因中央宣布延長三級警戒，目前市府產發處正與兩夜市攤商自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。

▲基隆大武崙沙灘。

▲基隆和平島。

▲基隆淡蘭古道。

▲基隆潮境公園。

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