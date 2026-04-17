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母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

▲台中長榮桂冠酒店持續13年推動蛋糕捐贈，親送偏鄉傳遞節日溫暖。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中長榮桂冠酒店持續13年推動蛋糕捐贈，親送偏鄉傳遞節日溫暖。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

母親節腳步將近，台中長榮桂冠酒店延續多年公益行動，推出「愛的蛋糕傳送計畫─買一捐一活動」，在節慶甜香中挹注一份溫柔心意。民眾即日起至5月2日前預購母親節蛋糕，酒店便同步捐出一顆蛋糕給弱勢家庭，限量100顆，讓感謝母親的同時，也能將溫暖傳遞至更多角落。

今年蛋糕款式在經典與創新之間取得平衡，視覺與風味兼具。保留歷年熱銷的「鮮奶油芒果蛋糕」，鬆軟蛋糕體包覆香甜芒果與輕盈鮮奶油，呈現簡單純粹的經典滋味；全新推出的「香芋布丁蛋糕」，以北海道生乳捲作為層次基底，夾入綿密芋泥與Q彈布丁，上層鋪以香草奶凍，外層再擠上細緻芋泥，如蒙布朗般優雅堆疊，口感濃郁卻不膩口。

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另一款「莓香荔枝茉莉花蛋糕」則以花果香氣為主軸，入口先是茉莉花的清香在口中綻放，隨後莓果的微酸與荔枝奶霜交織，搭配酥波羅增添層次與口感，風味細緻而富變化；而「紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕」則走清爽路線，紅心芭樂冰淇淋包覆鳳梨內餡，果香中帶著淡淡胡椒辛香，甜中帶微辣，層次鮮明，為夏日母親節增添清新選擇。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，長榮愛的蛋糕傳送計畫已連續舉辦13年，過去12年共送出1,496顆蛋糕，為許多弱勢家庭帶來節日的甜蜜與溫暖，從最初許多家庭完全沒品嚐過蛋糕，如今這份甜蜜已成為他們每年的期待，就算是在南投偏鄉的弱勢家庭，酒店團隊仍堅持開車親送，只為讓愛不因距離而中斷。

活動多年來獲得顧客熱烈響應，除了有熟客每年固定響應，也有不少客人請酒店直接將預購的蛋糕代為捐贈出去，讓愛加倍感動!隨著母親節將至，蛋糕不僅是味蕾的享受，更成為連結情感的媒介。在一份份細膩甜點之中，不僅承載對母親的感謝，也讓更多家庭在節日裡感受到被記得的溫度。

▲台中長榮桂冠酒店持續13年推動蛋糕捐贈，親送偏鄉傳遞節日溫暖。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中長榮桂冠酒店推出4款母親節蛋糕，從經典到創新口味吸引民眾預購。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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母親節公益活動愛心蛋糕長榮桂冠弱勢家庭

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