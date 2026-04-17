北檢三查「塑膠袋供需」　連鎖賣場未見囤積搶購

▲檢察事務官蘇大慶會同警調與行政單位聯合稽查家樂福桂林店塑膠袋等商品供需情形。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署為為落實高檢署「查緝民生犯罪聯繫平臺」運作目標，掌握近期塑膠袋等民生必需塑化製品供需情形，17日再度啟動跨機關實地查訪，發現連鎖賣場內即便出現短期缺貨，也能即時調或補足，貨架陳列充足，雖然部分商品有限購措施，但消費者秩序良好，並沒有大規模囤積或搶購現象。

北檢檢察事務官蘇大慶17日上午會同調查局台北市調處、台北市政府相關局處與台北市警方，前往萬華區家樂福桂林店深入調查，業者表示店內塑膠袋及相關塑化製品之定價由總公司統籌管理，現場售價與上週相比維持持平，部分民生商品更配合檔期進行促銷優惠，沒有不合理漲價情事。

賣場業者強調供貨渠道穩定，即便出現短期缺貨，也能即時透過調貨補足，確保民眾採買權益，聯合稽查小組視察確認賣場貨架商品陳列充足，雖部分商品為維護供應公平性設有限購1組之措施，但現場民眾秩序良好，未發現大規模囤積或搶購現象。針對民眾日常生活必需的環保專用垃圾袋，雖然也有限購，仍可於收銀櫃檯正常購買，供應無虞。

北檢強調，民生穩定為社會安全之基石，透過跨機關聯合查訪，能有效嚇阻不法業者利用物 價 波動進行囤積、哄抬，未來北檢將持續密切追蹤市場行情，與警、調及行政機關保持緊密聯繫，若發現有違反《公平交易法》或涉及刑事犯罪情事，必將從嚴偵辦，確保民生物資供應順暢及市場秩序。