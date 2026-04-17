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廈門金酒專案報告　議會要求節省成本+調整組織

▲▼金酒董事長吳昆璋與廈門公司總經理丁丞康。（圖／記者鄭逢時攝）

▲金酒董事長吳昆璋與廈門公司總經理丁丞康。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金酒廈門公司去年營運表現不佳，預算執行率與營收達成率雙雙偏低，引發外界關注。議會針對其行銷、業務與廣告費用專案報告提出檢討，認為應同步進行成本控管與組織調整，以因應市場變化。

根據專案報告，金酒廈門公司原本編列服務費用預算約1.54億元，經審議核定後縮減至約3,074萬元，但實際執行僅約685萬元，整體執行率僅22.31%。其中，印刷裝訂與廣告費執行率僅15.61%，公關費更低至7.94%；同時年度營收達成率僅27.74%，被視為近20年來在大陸市場表現最為低迷的一年。

分析原因，除整體經濟環境影響外，大陸白酒市場需求轉弱也造成銷售壓力；另原總經銷商旺大順公司於第二季發生履約問題，導致通路中斷，直至年底才由建發（海南）公司接手，期間對銷售造成衝擊。儘管公司仍持續透過參展與社群平台經營品牌，包括參加多場展會及經營微博、微信與小紅書等，但整體效益仍待提升。

針對營運困境，報告建議應從組織與人力面著手調整，包括重新檢視公關與行政人力配置，減少例行性或低效益職務；同時精簡傳統廣宣人力，轉型培養數位行銷專才，以符合當前市場趨勢。此外，隨著銷售模式轉為總經銷制度，業務團隊角色亦應轉向經銷商管理與客戶關係維護，避免職能重疊。

在人力運用方面，也建議導入專案制與外包機制，以因應展會等短期需求，降低長期人事成本。整體而言，未來應朝「縮減固定編制、提升彈性運用」方向調整，以兼顧成本控制與品牌經營。

至於議員關切的後續制度調整與人力規模問題，包括是否成立專責大陸市場的任務編組，以及廈門公司人力縮減幅度等，金酒董事長吳昆璋表示，廈門公司將持續推動人事精簡，若與總經銷合作順利，可進一步降低人力需求，相關組織調整將依程序辦理。總經理丁丞康則指出，若大陸事務組成立，預估人力可由約20人縮減至12至14人，並透過委外與系統化提升效率。不過議長洪允典質疑人力仍偏高且陸籍比例過重，要求兼顧金門在地人才就業並進一步檢討。

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