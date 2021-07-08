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彰基醫院19染疫嬰幼兒平安出院　氣球手套伴生日蛋糕慶抓周

▲彰基兒醫19名確診嬰幼兒全數治癒出院。（圖／彰化基督教醫院提供）

▲彰基兒醫19名確診嬰幼兒全數治癒出院。（圖／彰化基督教醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫院收治19名確診嬰幼兒童，也有嬰幼童疑遭同住家人傳染必須隔離檢疫，今天終於傳來好消息，截至7月3日止，所有病童全數治癒出院，平安度過這次疫情，醫護人員照護嬰幼童過程中，在隔離病房中舉辦了抓周活動，呵護幼童的心靈。

彰基院長陳穆寬指出，很高興在這段時間，彰化縣的疫情守的非常成功了，感謝整個兒童醫院所有的兒童新冠肺炎的病人全部都已經治癒出院，在上個禮拜已經清零，讓幼童們開開心心出院，將來也不會留下任何的陰影。

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彰化基督教兒童醫院收治多位疑似或確診的嬰幼童，醫護人員照護嬰幼童過程中，特別用心呵護孩子們的心靈，利用短短的治療時間，在隔離病房中舉辦了抓周活動，為黯淡孤冷的隔離期間帶來一絲溫暖；如今，彰基兒童醫院所有新冠肺炎病童皆已治癒出院。

▲彰基兒醫19名確診嬰幼兒全數治癒出院。（圖／彰化基督教醫院提供）

兒童醫院專責病房護理師楊惠嵐表示，一位疑似個案是剛要滿周歲的孩子，由媽媽陪同住在隔離病房中；由於隔離期間正逢周歲生日，但卻因疫情的關係無法實現，護理師們絞盡腦汁運用巧思設計，在氣球手套上貼了各項職業的代表物，也準備生日卡片跟紙盒蛋糕，還上網找了許多抓周時要唸的吉祥話，然後由責任護理師全副武裝將所有道具帶到病房，其他護理師則透過病房廣播系統一起唱生日快樂歌、唸吉祥話，陪伴這對母子度過難忘的周歲生日。

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