老鼠屎香燈腳又挨轟！擅開民宅水龍頭沖澡　北港人怒：沒禮貌

▲進香信徒未經過屋主同意，擅自開水龍頭清洗物品，造成屋主不便。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、陳以昇／雲林報導

白沙屯媽祖進香活動今年吸引約46萬名信徒隨行，隊伍綿延數十公里，沿途氣氛熱烈感人。不少善心人士主動提供沐浴車與臨時盥洗設備，讓長時間步行的信徒得以簡單清潔、恢復體力，展現台灣濃厚的人情味與互助精神。

▲一些公德心不好的信徒，使用完後沒有把環境整理好，屋主還要自行清理。（圖／記者黃彥傑攝）

然而，在龐大人潮之下，也出現部分不當行為，引發地方居民不滿。北港一帶有民眾反映，部分信徒未經屋主同意，擅自開啟民宅外的水龍頭清洗毛巾，甚至直接在門口沖洗身體，不僅造成用水困擾，也影響環境整潔。部分居民表示，原本樂見宗教盛事帶來人潮與熱鬧，但面對突如其來的用水與環境負擔，難免感到困擾與無奈。

有屋主指出，水費與清潔負擔增加事小，最在意的是基本尊重與禮貌。「如果事先詢問，我們多半願意幫忙，但直接使用真的讓人感受不好。」也有民眾拍下相關畫面上傳網路，引發熱議，部分網友批評「少數人破壞整體形象」，呼籲信徒應自律。

▲提供盥洗地方的廟方，希望大家一起維護整潔。（圖／記者黃彥傑攝）

主辦單位與地方人士則表示，進香本是展現信仰與修行的過程，除了虔誠參與，也應遵守基本公德與生活規範。未來將加強宣導，提醒信徒善用既有的公共與志工提供的設施，避免類似情況再度發生。在熱情與秩序之間如何取得平衡，成為大型宗教活動的重要課題。多數信徒仍秉持虔敬與自律，但少數不當行為所帶來的負面觀感，也提醒社會各界，在參與盛事的同時，更應守住基本的尊重與分寸。