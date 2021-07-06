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提前上路！北市今開放7家醫院免費PCR　黃珊珊：每天可幫逾2000人篩檢

【13：00 更新預約時間為6日即可預約】

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲5日上午於防疫會議中拍板，要開放北市7家醫院進行免費PCR，且不限制是否為台北市民，外縣市民眾也可以進行，不過需要先網路預約。不過，台北市副市長黃珊珊6日指出，6日起就會有網站讓大家進行預約，一個院區每時段大約100人，總共分2時段，7家醫療院所每天大概可幫2000多人進行免費篩檢。

▲環南市場6日復市，台北市副市長黃珊珊視察並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場6日復市，台北市副市長黃珊珊視察並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲5日提及，自7日起開放7家免費PCR篩檢的醫院，分別為聯合醫院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區、關渡醫院、萬芳醫院，而建議篩檢對象為無症狀者、有接觸史或旅遊史的民眾，不過需要先經過網路預約。

不過，黃珊珊6日上午視察環南市場開市作業時提到，6日就會有網站讓大家預約，一個院區每個時段大約160人，總共分為2個時段，分別為早上8時到12時、下午2時到晚上6時，一家醫院一天最少可幫320人，7家醫療院所每天大約能幫2000多人，且還不含其它特別專案，例如永樂市場、南門市場需求等，這些是讓一般民眾就能預約，且不限台北市民。

黃珊珊指出，現在PCR速度快，歡迎民眾多加利用預約系統，現在排快篩站反而要在現場久留，PCR用完就可以走了，且最近驗完結果也比較快，不過若社區有疑慮的話，也歡迎里長申請專案。

針對市府補助PCR的費用哪來？黃珊珊說，是使用災準金，原則上先開辦，視疫情狀況決定持續到何時。

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