　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不在籍投票有譜　柯建銘拋解方訂定「全國性公民投票不在籍投票法」

▲▼公投票匭。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團要求修正公投法納入不在籍投票，民進黨團則主張以專法處理。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票。立法院長游錫堃6日召集黨團協商，民進黨團總召總召柯建銘表示，民進黨團反對召集臨時會，主張用專法處理，只處理不在籍投票的部分，「我們要訂一個『全國性公民投票不在籍投票法』，專門處理這一塊」。

新冠肺炎疫情延燒，中選會日前宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。對此，游錫堃10日上午召集朝野黨團協商，研商「委員費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍等39人所提召開第10屆第3會期第2次臨時會」相關事宜。

柯建銘表示，民進黨團反對召集臨時會，並且主張用專法處理，只處理不在籍投票的部分，「我們要訂一個『全國性公民投票不在籍投票法』，專門處理這一塊」。

柯建銘指出，通訊投票、移轉投票已經在台灣的天空討論將近30年，從第二屆立法委員到目前為止，各黨總共提出67個案子，而且大部分都在講移轉投票，「有人鍥而不捨一直在弄，所以今天是死灰復燃」，國民黨今天所提的版本，只是把2015年的條文照抄，但是又寫得很凌亂。

柯建銘提及，前國民黨主席朱立倫在6月30日再次拋出不在籍投票，並且在拜訪國民黨團後召開記者會，主張2022年以後的所有選舉都要用通訊投票，「他講的內容自己麻腳露出來，朱立倫在蹭他自己的聲量」，因為朱立倫和國民黨主席江啟臣都要選總統，國民黨是將內部矛盾外部化。

柯建銘強調，一個在台灣天空盤旋將近30年的東西，不應該透過臨時會處理，呼籲朝野黨團不要將台灣歷史上最糾葛的問題，拿到臨時會在一個禮拜內解決、3天委員會結束後表決，這是一個非常嚴肅、憲法層次的法律面問題，應該留待正常開議後再好好討論。

至於其他黨團的聲音，費鴻泰表示，國民黨團想要利用這個機會檢視《公民投票法》，並沒有像柯建銘所說在偷渡、做見不得人的事情，「飯可以多吃話不能亂講」，國民黨團只針對《公民投票法》本身，並沒有涉及到其他選罷法。中選會在去年5月就把不在籍投票的草案送到行政院，不曉得是因為行政院怠惰，還是民進黨團有意見，所以一直沒有審查此案，民進黨團不用擔心移轉投票、通訊投票有作弊的問題，「不要忘記現在行政權都在你們手上」，國民黨團一向開大門走大路，絕對不會做齷齪的事。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團主張公投延期，但是中選會要給出具體時程，因此民眾黨團主張召開臨時會，將《公民投票法》的相關規定做更完善的處理。中選會去年就已經把草案送到行政院審查，「躺了一年還沒做相關建置」，移轉投票可以避免跨區人口流動，也有助於民主防疫韌性的提升，既然行政院已經有版本，立法院也不用花很多時間，最晚在一個禮拜內就可以完成。

時代力量黨團總召邱顯智說，時代力量黨團支持透過臨時會，將公投的相關法制做更一進的完備。

對於朝野黨團不同的意見，游錫堃最後則裁示指出，因各黨團沒有辦法取得共識，本次協商無法達成共識，將全案留待7日上午舉行全院談話會處理，並依序由時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團、民進黨團推派代表發言。

其他人也看了這些新聞...

環南市場爆41人確診！封場3天消毒、下周持「PCR陰性證明」才可入場
環南市場41確診　柯文哲「廣篩找黑數」：搬運工、捆工都抓來篩
林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

ET快訊
出租公寓頻傳嬌喘聲...2女南下賣淫　Ｄ罩杯全套價碼曝
柯文哲轟第7類特權疫苗　網紅運將怒詛咒：把病傳給你爸媽
環南市場今復市！增1人確診　陳時中：要再次大規模採檢
疫情趨緩7／12降級？　陳時中：餐廳內用會放寬
今增17死！　40多歲男發病2天死亡
解封近在眼前？　鄉民見1數據卻狂抖：快追過確診數
18縣市+0！本土確診地圖曝「全台最新狀況」　熱區仍在雙北
陳時中曝「疫苗預約時程」！　7/13開放全國第9、10類
日本再送113萬劑疫苗　陳時中道謝：提供數量超過一成覆蓋率
疫苗登記已破83萬人！　陳時中：不是有意願登記就有資格
和Delta有關？　環南市場確診基因定序出爐
剛酒駕被請回！美髮師又豪飲「43杯威士忌」　撞死黃暐瀚母
日本再捐113萬劑AZ　指揮中心證實：後天下午抵台
屏東Delta群聚+1！今增27例本土「台北最多」　各縣市分
快訊／今增17死！　本土增27例
台中女摔進溝渠　消防救人後接通知「她快篩陽性」
LIVE／全國微解封「3行業先行」　陳時中最新說明
獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7/15上線　北市網路預約將退

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／新北＋11「公車駕駛、捷運人員全打疫苗」　侯友宜最新說明

完成接種意願登記≠預約成功　王鴻薇諷：望梅止渴、有夢最美

唐鳳預約系統Bug頻傳　42歲男資格不符竟成功預約莫德納

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

蔡英文推特「全日文」感謝日本　113萬AZ是「友情的疫苗」

四大公投延後至12月18日　鄭麗文：凸顯台灣選舉制度落後

快訊／柯建銘反對召開臨時會修公投法　立院7日談話會表決

北市疫苗預約「僅能電話取消」？　議員批：打給1999還不通

唐鳳疫苗預約系統有Bug？　徐巧芯：我資格不符卻登記成功了

不在籍投票有譜　柯建銘拋解方訂定「全國性公民投票不在籍投票法」

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

LIVE／新北＋11「公車駕駛、捷運人員全打疫苗」　侯友宜最新說明

完成接種意願登記≠預約成功　王鴻薇諷：望梅止渴、有夢最美

唐鳳預約系統Bug頻傳　42歲男資格不符竟成功預約莫德納

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

蔡英文推特「全日文」感謝日本　113萬AZ是「友情的疫苗」

四大公投延後至12月18日　鄭麗文：凸顯台灣選舉制度落後

快訊／柯建銘反對召開臨時會修公投法　立院7日談話會表決

北市疫苗預約「僅能電話取消」？　議員批：打給1999還不通

唐鳳疫苗預約系統有Bug？　徐巧芯：我資格不符卻登記成功了

不在籍投票有譜　柯建銘拋解方訂定「全國性公民投票不在籍投票法」

被當搖錢樹養一家8口！「小趙雅芝」累到罹癌雙手潰爛…25歲病逝

連續多天沒社區群聚！陳時中談「疫情變化」：今天病例數相當好

張上淳稱「2成其實救得回來」引批評！陳時中：僅陳述有簽DNR的事實

不怕旺不怕忙　斗六市長贈2千杯鳳梨芒果汁！挺醫護也助農民

昨增10人打疫苗後猝死「2人打莫德納」　累積解剖70人死因曝光

影／賈永婕飆唱《至少還有你》！　笑揭老公真實反應：公婆想退貨

揪出肉粽整串！國軍高雄總醫院藥品採購弊案　13人遭判刑

高鐵站內152家商店「5月減收3成租金」　月租還可緩繳3個月

留學遭盤查、原機遣返　美拒簽500名陸理工研究生

紅襪爭取大谷失利簡報曝光　無法成為投打二刀流的家

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

李坤儀懷第三胎性別曝光！有意從母姓

擁翠山莊、鴻禧等豪宅　李坤儀身價驚人

快訊／712解封？　侯友宜要新北市民先做2件事

黃偉哲嗆柯　網論戰「全台灣人都在忍政府」

獨／全台一致！唐鳳疫苗系統最快7月15日上線　北市網路預約將退場

小英「維穩」洩防疫隊形變換　陳建仁最「中性」接棒機率高

獨／712餐飲業解封2措施5原則曝！

林靜儀批柯文哲：你就繼續怪別人　全班陪你寫作業

她們都叫許淑華　最強一次3人撞名

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

中央烏龍？北市聯繫不上他　竟早住在檢疫所

新北開放70歲↑接種莫德納　不會上網直接打「29區疫苗接種專線」

更多熱門

相關新聞

疫苗預約「不符資格卻登記成功」？1922解釋兩可能原因

疫苗預約「不符資格卻登記成功」？1922解釋兩可能原因

政委唐鳳出手的「疫苗預約登記系統」由3離島先行試辦，而本島正式上線時間仍須待數量足夠時才可開放第9、第10類預約。但有年輕、自認健康的不符合第9、10類的網友實測後「竟然成功了」，而記者輸入資料則顯示「為本期未開放對象」碰壁。許多網友質疑系統有Bug，而實際致電詢問1922後得到兩種解釋。

林俊傑爆被大陸打疫苗列觀察名單！

林俊傑爆被大陸打疫苗列觀察名單！

快訊／柯建銘反對召開臨時會修公投法　立院7日談話會表決

快訊／柯建銘反對召開臨時會修公投法　立院7日談話會表決

即／打完莫德納不適送醫！高雄婦急診室狂搥胸喊痛

即／打完莫德納不適送醫！高雄婦急診室狂搥胸喊痛

北市疫苗預約「僅能電話取消」？　議員批：打給1999還不通

北市疫苗預約「僅能電話取消」？　議員批：打給1999還不通

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染公投中選會不在籍投票立法院臨時會民進黨團柯建銘國民黨團費鴻泰

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面