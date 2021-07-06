不在籍投票有譜　柯建銘拋解方訂定「全國性公民投票不在籍投票法」

▲國民黨團要求修正公投法納入不在籍投票，民進黨團則主張以專法處理。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣布四大公投案延後舉行，國民黨團提案召開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票。立法院長游錫堃6日召集黨團協商，民進黨團總召總召柯建銘表示，民進黨團反對召集臨時會，主張用專法處理，只處理不在籍投票的部分，「我們要訂一個『全國性公民投票不在籍投票法』，專門處理這一塊」。

新冠肺炎疫情延燒，中選會日前宣布四大公投延後至12月18日舉行；台灣基進立委陳柏惟罷免案則如期在8月28日舉行投票。對此，游錫堃10日上午召集朝野黨團協商，研商「委員費鴻泰、鄭麗文、陳玉珍等39人所提召開第10屆第3會期第2次臨時會」相關事宜。

柯建銘表示，民進黨團反對召集臨時會，並且主張用專法處理，只處理不在籍投票的部分，「我們要訂一個『全國性公民投票不在籍投票法』，專門處理這一塊」。

柯建銘指出，通訊投票、移轉投票已經在台灣的天空討論將近30年，從第二屆立法委員到目前為止，各黨總共提出67個案子，而且大部分都在講移轉投票，「有人鍥而不捨一直在弄，所以今天是死灰復燃」，國民黨今天所提的版本，只是把2015年的條文照抄，但是又寫得很凌亂。

柯建銘提及，前國民黨主席朱立倫在6月30日再次拋出不在籍投票，並且在拜訪國民黨團後召開記者會，主張2022年以後的所有選舉都要用通訊投票，「他講的內容自己麻腳露出來，朱立倫在蹭他自己的聲量」，因為朱立倫和國民黨主席江啟臣都要選總統，國民黨是將內部矛盾外部化。

柯建銘強調，一個在台灣天空盤旋將近30年的東西，不應該透過臨時會處理，呼籲朝野黨團不要將台灣歷史上最糾葛的問題，拿到臨時會在一個禮拜內解決、3天委員會結束後表決，這是一個非常嚴肅、憲法層次的法律面問題，應該留待正常開議後再好好討論。

至於其他黨團的聲音，費鴻泰表示，國民黨團想要利用這個機會檢視《公民投票法》，並沒有像柯建銘所說在偷渡、做見不得人的事情，「飯可以多吃話不能亂講」，國民黨團只針對《公民投票法》本身，並沒有涉及到其他選罷法。中選會在去年5月就把不在籍投票的草案送到行政院，不曉得是因為行政院怠惰，還是民進黨團有意見，所以一直沒有審查此案，民進黨團不用擔心移轉投票、通訊投票有作弊的問題，「不要忘記現在行政權都在你們手上」，國民黨團一向開大門走大路，絕對不會做齷齪的事。

台灣民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團主張公投延期，但是中選會要給出具體時程，因此民眾黨團主張召開臨時會，將《公民投票法》的相關規定做更完善的處理。中選會去年就已經把草案送到行政院審查，「躺了一年還沒做相關建置」，移轉投票可以避免跨區人口流動，也有助於民主防疫韌性的提升，既然行政院已經有版本，立法院也不用花很多時間，最晚在一個禮拜內就可以完成。

時代力量黨團總召邱顯智說，時代力量黨團支持透過臨時會，將公投的相關法制做更一進的完備。

對於朝野黨團不同的意見，游錫堃最後則裁示指出，因各黨團沒有辦法取得共識，本次協商無法達成共識，將全案留待7日上午舉行全院談話會處理，並依序由時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團、民進黨團推派代表發言。

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