獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒

▲台中一名30多歲領有重大傷病卡的民眾預約成功，前後只花10秒，她開心地說：感謝唐鳳。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

行政院政務委員唐鳳出手規劃疫苗預約系統，雖先開放「金馬澎地區、第九及十類民眾」試辦預約，一名家住台中、30多歲H小姐因持有重大傷病卡符合資格，剛剛也上網登錄預約，「前後花不到10秒，相較於上次台中預約搶殘劑等了一整天，真的相當方便！」

台中市日前曾推出殘劑預約系統，竟吸引300多萬人次上網搶預約，當時H小姐也上網預約，未料坐在電腦前等了一整天，因市府官網系統超載沒搶到。H小姐表示，疫情嚴重，她與家人都很希望能打到疫苗，雖然預約不代表一定能打到，還是要看疫苗量足夠與否，但心情也踏實許多。

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唐鳳今親自到中央流行疫情指揮中心說明疫苗意願登記系統，登記過程分為四步驟，包括第一是意願登記、第二是發送簡訊，第三是預約接種，第四就是實際接種疫苗。

根據唐鳳提供的預約流程，進入1922.gov.tw網站後，第一步要輸入身份證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種行政區和希望接種疫苗種類，符合第九類和第十類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊。

預約時段可在預約網站或健保快易通選擇，另外，也可做實體預約，民眾只要拿健保卡到超商、藥局或衛生所，一樣可以持卡預約，可選擇希望施打的地點和時段，在網站上隨時可做更改預約，不過若是預約未到，就需要等下一輪開放時間，重新預約。