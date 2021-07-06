李秉穎爆「3+11從來沒有專家討論」！　鄉民全傻眼：開始自爆了

▲李秉穎節目中承認「3+11」沒有經過專家會議。（圖／新聞面對面YT）

記者邱晟軒／綜合報導

國內新冠疫情自5月中旬爆發以來，累計破萬確診數，以及將近700人染疫後死亡，外界將矛頭指向機組員檢疫放寬為「3+11」被視為疫情破口。對此，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎昨（5日）表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議。」消息曝光後，引起網友一陣譁然。

針對機組員檢疫放寬為「3+11」被視為疫情破口，主持人謝震武昨晚在節目《新聞面對面》視訊訪問指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎，問及「當初聽說3+11一開始你們專家是反對的，後來你們是被講到心軟才開放？」

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▲李秉穎節目中承認「3+11」沒有經過專家會議。（圖／新聞面對面YT）

李秉穎聽後回應，我們專家會議從來沒討論過3+11，也從來沒有講過心軟的事情，3+11是指揮中心自己的會議，他們或許有很多不同的會議，但並沒有在專家會議中討論過這個，「我從來也沒有參加過這個討論。」李秉穎同時也指出，「千萬不能減少隔離期，英國變種很明顯就是縮短隔離期才進來的。」

消息傳到批踢踢八卦板後，引起眾多鄉民紛紛傻眼痛批，「CDC的專家也懂甩鍋？」、「陳時中說過是經專家會議決定的，這是打臉？」、「要開始自爆了！沒有任何依據就開放」、「所以當初到底有誰同意有誰反對？」、「所以3+11沒專家背書到底為何開放?」、「原來是零專家」、「專家會議沒有專家，意外嗎？」、「這種話都講的出來」、「笑柄突然不幫3+11背書了哦」。

▼李秉穎承認「3+11」沒有專家會議，引起鄉民狂轟。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）