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日月潭恢復美麗原貌誘人犯罪　裸背女偕男友越封鎖線雨中擁抱自拍

▲防疫三級警戒尚未解封，仍不時有遊客闖越封鎖線欣賞日月潭美景。（圖／民眾提供）

▲防疫三級警戒尚未解封，仍不時有遊客闖越封鎖線欣賞日月潭美景。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻，三級警戒延長至7月12日、解封遙遙無期，但已有不少民眾忍不住前往各大風景區，甚至無視封鎖線或戴口罩等規定；有日月潭附近居民發現不時有人越過封鎖線，站上環潭步道賞景，還有一對情侶在雨中打散、忘情擁抱自拍，女方長髮飄逸還穿著露背裝、展現白皙美背和火辣「半球」，卻讓主管單位直搖頭，呼籲民眾遵照法規、疫情過後再來。

日月潭今天整個白天時而陰霾、時而飄落細雨，視野普通，然而仍有許多民眾開車前往，將車輛停在各大碼頭、親水步道等景點周邊道路，再步行前往賞景；警方發現各景點有群聚跡象後，下午立刻拉起封鎖線、加強巡邏。

▲防疫三級警戒尚未解封，仍不時有遊客闖越封鎖線欣賞日月潭美景。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲防疫三級警戒尚未解封，仍不時有遊客闖越封鎖線欣賞日月潭美景。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

不過道高一尺魔高一丈，仍有人趁無人看管之際，越過封鎖線進入步道賞景；一名身材姣好、皮膚白皙的女子還穿著黑色的火辣露背裝，整個「東半球」盡露，與男友在雨中撐起白色雨傘擁抱、用手機自拍，當時步道上還有幾位違規民眾駐足，但2人只管共享浪漫、眼中旁若無人。

▲防疫三級警戒尚未解封，仍不時有遊客闖越封鎖線欣賞日月潭美景。（圖／日月潭國家風景區管理處、民眾提供）

▲防疫三級警戒尚未解封，仍不時有遊客闖越封鎖線欣賞日月潭美景。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

警方和日月潭國家風景區管處表示，日月潭水位回升後，往日美景也回復，但目前疫情仍嚴峻，呼籲民眾多待在家裡，不要出遊，以免疫情擴散，日月潭的美景一直都在，待疫情解封後再歡迎來日月潭賞景遊玩；日管處各景點巡查人員也會持續勸離遊客，如發現有群聚狀況可通報警察到場取締處理。
 

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