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日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位

記者高堂堯／南投報導

中央氣象局持續對中南部縣市發布豪雨特報，南投草屯鎮累計雨量飆破300毫米，日月潭潭區也有降雨，水位僅差不到1公尺就達滿水位；日月潭國家風景區管理處、日月潭氣象站分別將近月來攝得的水位消長過程，彙整成近景的縮時影片和遠景的連續照片，與國人分享潭區從乾旱死水重回人間仙境的喜悅。

▲日月潭在今日逼近滿水位。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭在今日逼近滿水位。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

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▲伊達邵碼頭6月3日仍處乾旱慘況。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲▼伊達邵碼頭6月3日仍處乾旱慘況，至6月12日潭水才完全覆蓋裸露的潭岸。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

南投今日較大雨勢集中在國道三號沿線的草屯鎮、南投市區域，日月潭所在的魚池鄉雨勢相對就小得多，位於日月潭測站至中午累積雨量不及40毫米，致使水位僅達747.80公尺，未如預期達到全滿的748.48公尺，但也只差0.68公尺。

日管處伊達邵管理站別出心裁地整理了6月4日至21日計17天以來，伊達邵碼頭監視錄影器所攝得的水位回升畫面，並精選每天5秒鐘組成85秒的縮時攝影影片：短短不到2分鐘，就能回顧水位從736.87公尺、潭岸裸露且雜草叢生、浮排傾斜遊船停駛的慘況，直到今天的747.近滿水位，潭水碧波豐盈、青山雲氣繚繞的千變萬化美景，令人感嘆又感動。

日管處指出，日月潭在這17天內水位上升10.1公尺，平均每天成長0.6公尺。其中6月7日單日水位上升1.5公尺最高；不過從畫面看來，潭水在12日當天才將裸露的潭岸全部覆蓋。

▲日月潭氣象站紀錄4月6日中部限水措施開始，至6月19日九蛙吃水的歷程。（圖／翻攝「日月潭氣象站」粉絲專頁）

▲▼日月潭氣象站紀錄4月6日中部限水措施開始，至6月19日九蛙吃水的歷程。（圖／翻攝「日月潭氣象站」粉絲專頁）

▲日月潭氣象站紀錄4月6日中部限水措施開始，至6月19日九蛙吃水的歷程。（圖／翻攝「日月潭氣象站」粉絲專頁）

此外，日月潭氣象站也不約而同在官方粉專，分享多張潭區的遠景照片，紀錄4月6日中部限水措施開始，直至6月19日月潭「九蛙吃水」的歷程；呈現從4月至5月中旬，藍天白雲青山依舊在，潭區卻因乾旱而潭岸裸露乾變成大型「年輪蛋糕」、湖光也為之黯淡，直到5月下旬至6月一波波梅雨挹注，潭岸慢慢濕潤、下沉，潭水也恢復湛藍，熟悉的日月潭又重回國人眼前。

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