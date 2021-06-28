彰化市長震怒「不二坊排隊超長」　店家退讓拉下鐵門：改電話預約

▲不二坊拉下鐵門，並張貼告示「改採電話預約」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

新冠疫情三級警戒，但彰化市知名蛋黃酥不二坊27日仍大排長龍。當天上午，市長林世賢會同警方到場，要求店家拉下鐵門、不要造成排隊行為。經縣府溝通，業者首度取消現場販售，改採電話預約取貨。

不二坊糕餅店過去一直是排隊名店，許多遊客為了吃上一口蛋黃酥，常常大排長龍。先前全國三級警戒，不二坊一度暫停營業，近期才恢復營業，並採實聯制。不少代購眼見比以前更好買，紛紛加入排隊行列，因此近日人龍總是長達10多公尺。

▲不二坊蛋黃酥代購。（圖／ETtoday資料照）

市長林世賢擔心排隊人龍成為防疫破口，27日一早到現場視察，詢問警方能否開罰，但警方請示縣府後，確認糕餅店販賣民生必需品，加上排隊維持社交距離，又有實聯制，未違法群聚，無法可罰。

林世賢認為，排隊民眾多來自外地，加上排隊時間太長，有時距離拿捏不易，萬一有潛藏的Delta變異株，仍可能釀成破口，因此請警方再三規勸，呼籲店家應負起社會責任，賺錢也要關心防疫，應改採網路銷售等方式。

▲市長林世賢（黃背心）會同警方到場視察。（圖／ETtoday資料照）

一番爭執後，店家同意暫時先拉下鐵門，讓排隊人群疏散，並改發號碼牌，不要有排隊行為。

對此，林世賢也在臉書發文喊話，如果店家從善如流，公所願意發動市民支持他，但店家如再不顧社會責任、一直採取「飢餓行銷」，「那就請市民大家就看著辦吧？」

後經縣府持續溝通，業者在鐵門上張貼公告，即日起改採電話預約取貨方式，暫停現場販售。

▼市長林世賢（黃背心）與店家溝通。（圖／ETtoday資料照）

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