快訊／飛離島新制「PCR陰性才能登機」！指揮中心：仍採自願快篩

▲未來旅客搭機飛離島，若自願快篩呈陽性，將待PCR採檢陰性才能登機。（圖／記者林名揚翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

金門縣長楊鎮浯27日晚間痛批，台灣本土放任快篩陽性的旅客登機，讓衛生局人員必須緊急到機場攔截，「中央真的太扯了」。

對此，中央流行疫情指揮中心27日深夜11點回應，本土對前往離島旅客篩檢仍採自願，並不強迫，如此一來可以爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，但為避免地方疑慮，未來快篩呈陽性或弱陽性旅客，將待PCR採檢陰性才允許登機。

指揮中心深夜回應全文如下：

有關今（6/27）日上午飛往金門航班，某旅客於機場快篩站進行快篩，因第一次篩檢結果無法成為判定的依據，在取得當事人同意後，執行第二次篩檢，呈現陰性，判定快篩結果為陰性，應予放行，另同步通知金門航空站及金門縣衛生局，以確實掌握該旅客情況。該旅客抵達金門後立即執行PCR檢測，經採檢PCR結果亦為陰性。

目前本島各機場針對前往離島旅客執行篩檢，仍屬自願性質，並無強迫性，不只顧及防疫，亦能爭取旅客信任，鼓勵更多旅客參與篩檢，對離島的防疫防線更有幫助。惟為避免造成地方疑慮，未來於各機場快篩呈陽性或弱陽性反應之旅客，不再考慮檢驗誤差問題，將進行PCR採檢陰性後，始允許登機。

▼金門縣長楊鎮浯籲落實普篩，中央則推新制「快篩陽性乘客，持PCR陰性證明才可登機」。（圖／記者林名揚翻攝）

