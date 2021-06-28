關島打疫苗熱賣藏3大問題！2天近2000人預購　最快出發時間曝

▲本土疫情未減，在台灣取得疫苗數有限下，不少短期內打不到疫苗的民眾選擇出國施打。



圖文／鏡週刊

本土新冠疫情確診案例仍頻，雖然台灣已取得4百多萬劑疫苗，但大多數國人短期內仍無法施打。5月底，就有國人選擇花費30萬元以上赴美打疫苗。近期美國屬地關島開放外籍旅客接種疫苗，讓業績幾乎窒息的國內旅行社出現生機，雄獅旅遊率先推出5萬元有找的直飛行程，短短2天就有逼近2千人預購，鳳凰旅遊也跟進，但針對出國打疫苗熱潮，專家提醒，除了考量隱藏費用、隔離時間外，更得審慎評估醫療風險。

「直飛關島只要3個半小時，5天4夜機加酒，費用5萬元有找，最快7月5日就能出發。」上週二（22日），國內旅行社龍頭雄獅旅遊總經理游國珍在線上記者會宣布，要推出長榮航空直飛美國關島行程，搭配關島觀光局的疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），外籍旅客入境關島後只要預約就能接種新冠肺炎疫苗。同時間，直飛關島打疫苗的行程即在雄獅官網開放預購，不到2天預購人數逼近2千人。

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本來只打算開4個趟次的雄獅，也規劃再找華航、聯合航空加碼申請到12個趟次，以每班機175人坐滿來說，最多有2,100人可到關島打疫苗，讓飽受疫情之苦、幾乎斷炊的雄獅，因此可進帳近億元。

▼不少有錢有閒的民眾，早在5月就以自由行方式赴美國打疫苗。



不只雄獅，鳳凰旅遊也馬上跟進，先規劃3趟次，目前預購人數已達300人，「我們有必須營運的壓力，升三級（警戒）後連國旅也不能做，營收非常低檔，只要有能夠增加收入的機會，我們都會去嘗試。」鳳凰旅遊總經理卞傑民一句話點出二大旅行社搶進的原因。

其實，早在關島推出打疫苗行程前的1個月，台灣就吹起赴美打疫苗風，不少有錢有閒的國人，以自由行的方式赴美打疫苗。關島這次開放外籍人士入境打疫苗，不僅為斷炊的旅行業帶來及時雨，同時也讓擔心打不到疫苗的國人多了一項選擇。只是，出發前除得評估自身時間與金錢外，醫療風險更不可不慎。



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