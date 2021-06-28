屏東果農無感染源　潘孟安祭出「強化枋寮醫院防疫5措施」

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣27日新增一名確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫，但感染源尚待釐清。屏東縣長潘孟安27日晚間公布屏東強化枋寮醫院防疫5大措施，包含加速個案基因定序比對、擴大匡列相關接觸者、枋寮醫院一樓所有人員全數進行PCR檢測、門急診暫停一天並全面消毒、枋寮國小社區篩檢站啟動PCR篩檢4天。

▲枋寮醫院28日門急診暫停一天。（圖／記者陳崑福翻攝）

案14734果農因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。衛生局疫調發現，案14734跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南，而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，但案14734是看門診，案14409是看急診，分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過，不過，其兩名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

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屏東縣長潘孟安27日晚間隨即公布「屏東強化枋寮醫院防疫5大措施」，詳細如下：

1、昆陽實驗室加速案14734基因定序比對，以及該案北部兩位親友PCR檢驗結果，找出感染源。

2、擴大匡列枋寮醫院6月24日上下午、6月26上午，與案14734同時段在一樓門急診的民眾、醫院人員，目前共205位安排進集中檢疫所採檢並居家隔離。

3、枋寮醫院一樓所有工作人員6月27日全數PCR檢測，包含醫護、行政、工友、警衛。

4、6月28日枋寮醫院門急診暫停一天並全面消毒。

5、枋寮國小社區篩檢站6月28日早上點至7月1日啟用PCR篩檢。6月28日篩檢對象為「6月14日後曾到枋寮醫院看病者及陪病者」；6月29日至7月1日篩檢對象為，「除上述對象，同步開放枋寮鄉、春日鄉鄉民」。

▲潘孟安公布屏東強化枋寮醫院防疫5大措施。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

潘孟安表示，枋山社區篩檢站6月24日到27日一共篩檢1214人，PCR結果913人陰性，302人檢測中；加祿堂篩檢站27日一共篩檢217人，PCR均檢測中。另外，他也提醒，楓港、善餘兩村27日已有286位民眾完成疫苗施打，希望還沒打疫苗的兩村村民，依照通知時段前往。

潘孟安強調，篩檢陰性不代表沒有染疫，民眾仍要落實自我健康監測，如果其他鄉鎮有與確診者足跡同時間重疊、有症狀的民眾，請前往縣內14家責任醫院戶外篩檢站採檢，如無症狀者，也請做好14天自我健康監測，非必要不出門。