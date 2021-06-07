戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉一戶民宅日前於戶外辦理喪事時，因出現超過10人群聚，警方獲報後到場稽查，開立11張告發單後移送南投縣衛生局裁處，喪家一夕面臨起碼66萬高額罰鍰；南投縣衛生局今天表示，目前防疫三級警戒相關規定僅禁止公祭，家祭尚無人數限制，但若未遵守全程戴口罩、實聯制和維持適當區隔等防疫措施，就須受罰。

▲民眾舉辦家祭卻群聚11人，遭警方開出告發單。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局表示，6月5日上午7點22分左右，勤務指揮中心接獲民眾報案檢舉，指國姓鄉乾溝村有20至30人群聚，違反防疫規定；警方立即派員前往，抵達現場發現為一處民宅，正在戶外搭棚舉行喪禮儀式，一共有11人。

處理員警主動告知喪家，南投縣政府已於5月28日公告，禁止室外10人以上聚會，經錄影蒐證並逐一填寫稽查紀錄表，將在場每人都開立1張告發單；埔里分局指出，違反《傳染病防治法》可處6至30萬元罰鍰，但本案是否違法則移請主管機關南投縣政府衛生局，依權責來認定並辦理。

南投縣衛生局回應，為因應我國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，衛福部5月28日已公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，在喪禮相關管制措施，全國也已同步發布「禁止公祭儀式」的公告，違反者得依《傳染病防治法》第37條第1項第1款規定，處6萬至30萬元罰鍰。

縣府衛生局指出，辦理家祭時則不受室內5人、戶外10人限制，但喪家和承攬業者仍須全程佩戴口罩，並落實實聯制與維持適當區隔的防疫措施，也請喪家勤洗手、環境定時消毒；違反「落實實聯制與維持適當區隔」和「戶外全程佩戴口罩」者，得依《傳染病防治法》第37條第1項第1款規定，處3千元至1萬5千元罰鍰。

至於國姓鄉民治喪家祭群聚一案，衛生局解釋目前僅由警方開立告發單，經查若未違反上述防疫規定，就不會受罰，也再次呼籲喪家辧理家祭請縮小規模，並落實全程佩戴口罩、實聯制與維持適當區隔的規範，以確保自身和他人安全，共同為防疫盡一份心力。



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