　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉一戶民宅日前於戶外辦理喪事時，因出現超過10人群聚，警方獲報後到場稽查，開立11張告發單後移送南投縣衛生局裁處，喪家一夕面臨起碼66萬高額罰鍰；南投縣衛生局今天表示，目前防疫三級警戒相關規定僅禁止公祭，家祭尚無人數限制，但若未遵守全程戴口罩、實聯制和維持適當區隔等防疫措施，就須受罰。

▲民眾舉辦家祭卻群聚11人，遭警方開出告發單。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲民眾舉辦家祭卻群聚11人，遭警方開出告發單。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局表示，6月5日上午7點22分左右，勤務指揮中心接獲民眾報案檢舉，指國姓鄉乾溝村有20至30人群聚，違反防疫規定；警方立即派員前往，抵達現場發現為一處民宅，正在戶外搭棚舉行喪禮儀式，一共有11人。

處理員警主動告知喪家，南投縣政府已於5月28日公告，禁止室外10人以上聚會，經錄影蒐證並逐一填寫稽查紀錄表，將在場每人都開立1張告發單；埔里分局指出，違反《傳染病防治法》可處6至30萬元罰鍰，但本案是否違法則移請主管機關南投縣政府衛生局，依權責來認定並辦理。

南投縣衛生局回應，為因應我國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，衛福部5月28日已公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，在喪禮相關管制措施，全國也已同步發布「禁止公祭儀式」的公告，違反者得依《傳染病防治法》第37條第1項第1款規定，處6萬至30萬元罰鍰。

縣府衛生局指出，辦理家祭時則不受室內5人、戶外10人限制，但喪家和承攬業者仍須全程佩戴口罩，並落實實聯制與維持適當區隔的防疫措施，也請喪家勤洗手、環境定時消毒；違反「落實實聯制與維持適當區隔」和「戶外全程佩戴口罩」者，得依《傳染病防治法》第37條第1項第1款規定，處3千元至1萬5千元罰鍰。

至於國姓鄉民治喪家祭群聚一案，衛生局解釋目前僅由警方開立告發單，經查若未違反上述防疫規定，就不會受罰，也再次呼籲喪家辧理家祭請縮小規模，並落實全程佩戴口罩、實聯制與維持適當區隔的規範，以確保自身和他人安全，共同為防疫盡一份心力。
 

►Chloe小小芳心之旅淡香精，20ml，原價1500元，特價888元

►快訊／南投縣備妥6.4億採購疫苗　委託廠商買80萬劑BNT／輝瑞

►380桌婚宴因疫2延！發2600張喜帖還是辦不成　新人已撒20萬

►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

►日月潭水位回升　清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」

►梅雨進帳980萬噸　日月潭湖光山色「雲氣繚繞」美景重現

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

3級警戒延至6/28　台南議長宣布延會

台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工

低收入之新舊用戶帳單全額減免

新北「天震」三巨響　原因成謎！

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

屏東縣嚴防移工成破口　強化各項防疫措施

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

中獎發票打統編　千萬元飛了...

更多熱門

相關新聞

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

行政院7日拍板，全台三級警戒第三度延長至6月28日，全國各級學校也配合停課至暑假，消息一出引發眾家長崩潰，各縣市政府紛紛採用線上畢業典禮，彰化有一對可愛的父母，為了「二公主」的人生第一場畢業典禮，特別手工自製證書、紙板、斜揹帶，由爸爸親手頒發畢業證書給畢業生妹妹，3張照片一PO上網，隨即吸引1.6萬人讚爆朝聖。

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

94歲老婦問建材行：哪裡可以打疫苗　老闆娘熱心幫通報

94歲老婦問建材行：哪裡可以打疫苗　老闆娘熱心幫通報

新北確診平穩曲線　台大教授：守住！等疫苗

新北確診平穩曲線　台大教授：守住！等疫苗

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染喪禮群聚影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

《滅亡》收視率創新低問題是「她」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面