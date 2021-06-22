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社會 社會焦點 保障人權

男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開　她報平安後赴黃泉

記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投埔里鎮昨（21）日驚傳一對男女大學生於自小客車上燒炭身亡的不幸案件，警方據現場跡證初步判定為自殺，不過雙方實際關係和案發過程依舊成謎；據最新曝光的監視錄影畫面顯示，2人於昨凌晨同車共乘上路，似乎曾發生衝突，檢方今天相驗遺體後，也認為尚有事證待調查，將擇期做進一步相驗，釐清死因並還原真相。

▲一對男女大生在埔里被發現燒炭陳屍車內。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲一對男女大學生在埔里被發現燒炭陳屍車內。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，2人都年滿20歲，男方家住台中市、就讀台中某私立大學商學院一年級，女方為彰化人、南投某大學社工系二年級生；女方前（20）日晚上9時許曾打電話給父親報平安，表示正為期末考做準備，怎料隔天清晨5時許就被埔里民眾發現其座車停在某餐廳入口，下午因冒出白煙、警消到場破門，赫見2人已明顯死亡。

▲▼2人座車副駕駛座車門打開，突然倒車撞擊路邊欄杆，又往前開擦撞到民宅電動鐵門。（圖／民眾提供）

▲▼2人座車副駕駛座車門打開，突然倒車撞擊路邊欄杆，又往前開擦撞到民宅電動鐵門。（圖／民眾提供）

▲埔里男女大生疑於車上燒炭自殺，檢警將進一步調查死因。（圖／記者高堂堯翻攝）

儘管警方勘查現場後發現車內有炭火盆等物品、2人無明顯外傷、車身也無破壞或打鬥痕跡，初步判定為燒炭自殺；但女方家屬表示她前晚致電父親時並無異狀，質疑男方為什麼要獨自開車去找女方，以及被發現座車前究竟發生甚麼事。

從相關監視畫面看來，該座車於昨凌晨4時至清晨5時間行經埔里鎮外環道路，曾在路邊一處民宅旁停下，副駕駛座車門打開並閃黃燈，2人疑有在車內移動情形，不久突然倒車、車門碰撞路邊欄杆又停下，接著再往前開動、擦撞民宅電動鐵門後離去，也曾逆向停在路邊，最後才開到該餐廳旁，幾乎將入口通道完全擋住，直到昨天中午民眾報案，被發現陳屍車中，過程反常詭異。

▲▼警消到場破門，但2人已陳屍車內。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警消獲報到場破門，但2人已陳屍車內。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲埔里男女大生疑於車上燒炭自殺，檢警將進一步調查死因。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢警今天上午會同法醫相驗遺體，釐清確實死因，雙方家屬都有到場，皆神情哀戚未發一語；南投地檢署表示，經相驗後認為雙方死因尚待查明，檢察官已請警方調閱相關證據資料，包括手機通聯紀錄等，並由法醫採集相關跡證檢驗，將擇日複驗。

女方就讀的大學指出，女學生平日課業表現優異，考量到本起不幸對同系學生造成的心理衝擊，校方將啟動線上諮商輔導作業；台中某私立大學則表示，林男2019年考上該大學，是商學院一年級學生，但考取後因前往國外遊學休學一年。

校方透露，男方上學期表現狀況正常，社團、課業等都無異狀，但下學期屢屢出現缺曠課，另有4科科目成績表現不佳，生活導師及學習導師分別在4、5月介入輔導。校方表示，男學生透露系因打工緣故，導致課業出狀況，另也因志趣不合已向校方申請轉系。

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