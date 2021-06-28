預估「最快降級」時間　醫點出台灣人1現況：其實我沒有悲觀

▲謝宗學說，台灣人是全世界最能跟口罩融合一起生活的族群。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒延至7/12，現在印度Delta變異株又入侵屏東。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他預期最快降級的時間可能落到7/26以後，台灣人是全世界最能跟口罩融合一起生活的族群，只要堅守邊境管制，爭取接種疫苗的時間，加上高素質的衛生習慣，最快7月底降級並不是遙不可及的夢想。他也強調，AZ疫苗可以大幅降低Delta變異株的住院率，若年長者有疑慮，希望能加速開放給下一階段的年齡層施打。

謝宗學27日深夜在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，連續三天本土病例兩位數，北市府同意讓王必勝醫師協助處理北農疫情，照目前的進度控制下去，原本有機會在7月中旬解除三級疫情警戒。

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不過，謝宗學表示，但屏東爆發武漢肺炎印度變異株Delta病毒群聚，至少需要兩個14天循環才能控制，他預期最快降級的時間可能落到7/26以後；英國研究指出，接種完兩劑AZ疫苗可以降低Delta變異株 92%的住院率，接種一劑也有降低71%的住院率，表示AZ疫苗即使無法完全防止Delta變異株傳播，但可以預防重症，可以救命！

▼謝宗學說，AZ疫苗可以大幅降低Delta變異株的住院率。（圖／記者李毓康攝）



謝宗學說，Delta變異株的傳播力是目前台灣流行的Alpha變異株的1.6倍，而且疑似有空氣傳播的能力，一個感染者約能傳染給6個人，恐怖的傳播力可能快速造成幾何級數的疫情規模，極短時間就能癱瘓整個醫療體系，這是目前世界各國戒慎恐懼的主要原因。

謝宗學認為，以目前台灣的疫苗覆蓋率，絕對不能讓Delta變異株擴散，滴水不漏、最嚴格的邊境管制，必須確實執行，唯有守好邊境，才有餘力處理國內疫情。

謝宗學再次強調，AZ疫苗可以大幅降低Delta變異株的住院率，若年長者有疑慮，希望能加速開放給下一階段的年齡層施打；尊重不願接種疫苗的人，但要將機會讓給願意接種的人，看到疫苗残劑搶打的盛況，願意接種的人真的超多！

「其實我沒有悲觀，因為台灣人是全世界最能跟口罩融合一起生活的族群。」謝宗學表示，只要堅守邊境管制，爭取接種疫苗的時間，「加上我們高素質的衛生習慣，最快7月底降級並不是遙不可及的夢想，而是確實可以達到的目標。」