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社會 社會焦點 保障人權

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉余姓住戶日前於戶外辦理喪事時，因現場有11人群聚，警方獲民眾檢舉後到場稽查，開立11張告發單後移送南投縣政府裁處，喪家一夕面臨起碼66萬高額罰鍰；雖然縣府解釋現行防疫法規後指家祭不受「戶外10人」限制、喪家仍有戴口罩等防疫措施，不會開罰，但因警方直衝靈堂在棺木前蒐證的畫面流出，處理該案的埔里警分局仍遭網批「冷血」、「不通人情」。

▲民眾治喪家祭卻被檢舉群聚，警方到靈堂蒐證。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲民眾治喪家祭卻被檢舉群聚，警方到靈堂蒐證。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局今由分局長方秋梅親率當地長壽派出所長，登門向喪家致歉；南投縣府昨指出，目前防疫三級警戒相關規定僅禁止公祭，家祭尚無人數限制，不會對該喪家開罰，但若未遵守全程戴口罩、實聯制和維持適當區隔等防疫措施，就須受罰。

埔里警分局表示，6月5日上午7點22分左右，勤務指揮中心接獲民眾報案檢舉，指國姓鄉乾溝村有20至30人群聚，違反防疫規定；警方立即派員前往，抵達現場發現為一處民宅，正在戶外搭棚舉行喪禮儀式，一共有11人，處理員警主動告知喪家，南投縣政府已於5月28日公告，禁止室外10人以上聚會，經錄影蒐證並逐一填寫稽查紀錄表，將在場每人都開立1張告發單。

埔里警分局指出，同仁第一時間就向喪家表示抱歉、處理態度委婉；不過由於警方直衝靈堂、拿著手機在披麻帶孝的家屬和棺木前蒐證，還逐一詢問成員姓名的動作過於直接，仍引起情緒已低落哀戚的喪家不滿，抱怨警方「太沒同理心」。

據了解，過世的余姓老翁生前務農、還曾擔任當地鄰長，個性古道熱腸、待人誠懇實在，如今喪期遇上疫情，家屬已經儘量低調辦理後事，也恪守全程戴口罩、實聯制等防疫規定；喪家指因為這次烏龍檢舉，導致原本選定的相關程序吉時全被延誤，余翁骨灰目前還劑放在火化場等待進塔。

警方蒐證畫面還讓網友誤以為喪家真的遭罰，PO上「嘉義綠豆大小事」等臉書社團直批：「喪家還不夠低調嗎？難道要趴在地上辦後事？」有許多人附和指警方不通人情、政府趁疫情搶錢，但也有不少網友舉確診者參加喪禮引發群聚感染的案例，認為「病毒不會跟你通人情，也不會分辨家祭公祭」，力挺警方依法執法。

埔里警分局指出，處理本案的長壽派出所所長事後即向喪家致歉，分局長方秋梅今天上午則親自帶同長壽所長，再度赴喪家致意，喪家冷靜兩天後，也表示能夠理解警方立場。

南投縣衛生局和民政處解釋，辦理家祭時則不受室內5人、戶外10人限制，但喪家和承攬業者仍須全程佩戴口罩，並落實實聯制與維持適當區隔的防疫措施，也請喪家勤洗手、環境定時消毒；違反「落實實聯制與維持適當區隔」和「戶外全程佩戴口罩」者，得依《傳染病防治法》第37條第1項第1款規定，處3千元至1萬5千元罰鍰。


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