網瘋傳是真的！企業佛心紓困　南投市、草屯、名間每戶最高領6萬

記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻、百業停擺，政府的紓困方案無法雨露均霑導致社會邊緣民眾生活困頓；南投鑫永銓公司日前推出總額高達3000萬元的急難救助補助方案，南投市等三鄉鎮市民眾只要因疫情而家有變故，或無勞保領不到紓困補助，每戶最高可領6萬元，消息一出立刻在地方社群瘋傳、被鄉民讚爆，甚至以「護國神山」台積電來形容：「感謝貴公司的大愛！」

▲南投佛心企業鑫永銓董事長林季進，自辦紓困方案。（圖／記者高堂堯翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投善心企業鑫永銓推出民間版紓困方案，右2為董事長林季進。（圖／南投縣政府提供）

位於南投市南崗工業區的鑫永銓公司已創立逾半世紀，目前是全台最大橡膠輸送帶生產廠商，董事長林季進堅持根留台灣、不到海外設廠，為在地創造許多就業機會，4年前也響應政府綠能政策，利用廠區打造縣內最大屋頂型太陽能電站，維護勞工生計和環境都不遺餘力。

▲鑫永銓紓困方案消息在社群上瘋傳，但目前補助上限已修正為每人1萬、每戶6萬。（圖／記者高堂堯翻攝）

鑫永銓公司指出，本次急難救助方案對象須符合以下資格，限居住在公司所設籍的南投市，以及鄰近的草屯鎮、名間鄉民眾，目前無勞保、無加入工會與未領取到任何政府補助，或因「疫情原因」突遭變故，如失業導致無力維持生活者，1人可補助1萬，1戶最多申請6萬，但須透過村里辦公處申請。

林季進表示，疫情讓南投乃至於全台灣的經濟都受影響，很多人失業，所幸今年公司還有賺錢，因此決定撥出3000萬元基金，來幫助民眾；領不到政府紓困補助的民眾即日起就可以開始提出申請，原則是救急不救窮，申請後公司將派員審查，核可後最快7月15日就會撥發款項。

▲南投善心企業鑫永銓推出民間版紓困方案，讓地方里長比出大拇指稱讚。（圖／記者高堂堯翻攝）

鑫永銓的善舉不但讓在地里長和民眾都比出大拇指，網友也紛紛讚許：「給社會褔利上的邊緣人才是救人」、「這才是對南投人最實在的幫助，而不是在做秀」、「未來的小台積電！加油！」

鑫永銓強調，公司擁有審核申請者及修改、取消、解釋活動之權利，有任何變動將另行公佈，詳情可洽「HYC鑫永銓」臉書官方粉專（https://www.facebook.com/HYC-%E9%91%AB%E6%B0%B8%E9%8A%93-Hsin-Yung-Chien-Co-Ltd-111652893929567）。

►宅在家煮三餐、烘焙、喝咖啡都方便



►日月潭17天「變回仙境」縮時影片！美到令人感動...差0.68米滿水位



►男女大學生雙亡畫面曝！副駕車門曾詭異打開 她報平安後赴黃泉



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►戶外辦喪事聚11人罰66萬？ 南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰



►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」 網轟冷血分局長登門道歉