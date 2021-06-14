黃珊珊拒接陳時中電話　王定宇：這是市府面對疫情的態度？

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）



記者陶本和／台北報導

台北副市長黃珊珊14日在臉書揭露，上午疫情指揮官陳時中去電，但被她拒接，並砲轟中央，「接了會如何...有用嗎？」對此，民進黨立委王定宇表示，防疫指揮官來電不接不回電，還說風涼話，這是市府團隊面對疫情的態度嗎？

對於黃珊珊上午自爆，拒絕接陳時中的電話後，王定宇也在臉書表示，防疫指揮官來電，不接不回電，還說政治風涼話？這是市府團隊面對疫情嚴重的態度嗎？

王定宇說，雙北疫情最嚴重，全國各縣市都努力配合支援、北病南送、連假遊子不回家、或是分配資源禮讓雙北多一點，這些都是同島一命該做的。

王定宇指出，如果面對市民的健康和生命問題，柯市府只是不斷地政治掛帥、賭氣、爭鋒、卸責，更別提搞出「特權打黑針」的「好心肝」事件、疫苗接種規劃混亂，只想說，擁有資源最大的首都市民何辜。

有關黃珊珊的發文，她一早在臉書表示，陳時中這個月曾多次打電話說「台北市重災區，需要什麼都會全力幫忙」，「我相信了，也都以簡訊通知部長我們的需要，因為台北市守住對於中央來說也非常重要！」大家一起防疫，這場戰役才有機會勝利，直到11日早上與中央視訊會議，全國十幾個縣市政府都在問分配數量，中央大概說1至3類加長照機構75歲以上老人數量的2成左右，就是不說具體數字。

黃珊珊提到，地方政府當然有所有長輩的名單及各年齡層的數量，但不會知道中央到底要實際配發多少劑下來，一直等到11日下午4點才收到E-mail通知是7萬劑，但有1.2萬劑為中央專用，台北市只能施打5.8萬劑左右，扣除1至3類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上的長輩打完就不夠了，這才是簡單的數學問題。

黃珊珊還說，早上又看到陳時中的未接來電，「接了會如何…有用嗎?再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」、「都是台灣人有必要分彼此嗎？」、「同島一命？」、「台北用盡全力防疫」、「有人拚命用口水防疫」。