王定宇：台日關係將更直接、密切　中國可能會得不償失

▲日本航空JL809班機載運124萬劑AZ疫苗，在4日下午1時58分抵達桃園國際機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林銘翰／台北報導

日本政府捐贈台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠疫苗，並在4日下午由日本航空班機運抵桃園機場，這也是日本首度直接供疫苗給海外。對此，民進黨立委王定宇5日表示，台日的關係將來可能會更直接、更密切，所以中國的惡劣作法可能會得不償失。

新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府宣布捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，由日本航空JL809班機運送來台，該班機在台北時間4日上午11時從東京成田機場起飛，並在當天下午1時58分抵達桃園機場。

王定宇受訪時表示，面對新冠肺炎，不管防疫還是疫苗都是為了人命，中國在國際上阻撓台灣，以正常的管道取得疫苗，這次日本特別把多出來的疫苗分享給台灣，也讓台灣再次看到中國粗避的做法。

王定宇指出，中國的發言人一個接著一個，不斷地公開威脅日本政府「不可以把疫苗送給台灣」，中國駐日本的外交人員也不斷向日本政府施壓，甚至在飛機要起飛前，中國的駐日公使還親自跑到日本外交部抗議，要求把飛機拉下來、能慢多久算多久。

王定宇說，面對這麼大的中國壓力，感謝日本政府仍然決定用最快的速度，把手中所有的疫苗送到台灣，人道考量、台日友誼很明顯勝過了中共的政治力介入，這種作法也必須告訴中國，人性是一個最基本的考量。

王定宇強調，中國如果在國際上阻撓台灣取得疫苗，卻又希望送疫苗來攏絡台灣仁人心，相信不只台灣人，全世界沒有人會接受這樣的兩手策略，以及把人命、健康、防疫當作政治手段來操作，這樣的政治手法粗劣且令人厭惡。

王定宇也說，除了台、美、日的結盟越來越深，這次看到日本政府很明顯地在考量對台關係，以及過去忌憚於中國的壓力，這次包含疫苗的運送、6月4日這個日子都沒有刻意迴避，台日關係經過這一關，將來可能會更直接、更密切，所以中國的惡劣作法可能會得不償失。

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