新北確診者足跡集中市場　王定宇質疑：與四級封城演說有關？

▲新北市板橋區青翠傳統市場。（圖／記者許靖騏攝）



記者黃巈禾／台北報導

新北市是國內疫情重災區，多數確診者足跡集中在傳統市場，新北市長侯友宜更祭出未落實人流管制就停業的規定。不過，民進黨立委王定宇質疑，確診者足跡落在傳統市場，是否與侯友宜的四級封城演說有關。

侯友宜5月底公布，確診者公共場所足跡，高達47%在傳統市場，26%在賣場，17%在公園，10%在其他公共場所。為了有效控管疫情，侯友宜要求新北市168處公私立市場自治會進行分流採買管制，做不到就停業，而板橋區民享街市場經複查仍未落實人流管制，被要求2日起停業3天。

至於賣場，侯友宜2日下令，新北市所有家樂福、大潤發、好市多、全聯、愛買須做好人流管制，每2.25平方公尺內以1人為上限。

對此，王定宇2日在臉書表示，目前確診病例最嚴重的新北，根據確診公共場所足跡統計，賣場和市場佔了73%，顯示這賣場、市場的人流管理很重要，目前高雄市政府的人流管理措施和防疫導引進行的非常專業和有效率，建議各縣市政府可以參考，這沒有誰比誰厲害的問題，就是對的措施，大家就一起做。

王定宇指出，新北確診足跡集中在賣場和市場，是否與每次的四級封城演練說，導致消費者預期性恐慌的採購潮有因果關係，這必須研究，但是不用論斷對錯。

其他人也看了這些新聞...

►全力圍堵！柯文哲新命令：未來一旦確診「不得回家」

►祭新策略 柯文哲：兩三天內整個北市市場建立網路人流監看

►侯友宜再下令「5大賣場」落實人流管制 2.25m²內1人為上限



► 更多關於新冠疫情