王定宇趴趴走遭檢舉...鄉民想賺萬元通報獎金　黃偉哲回應了

▲有網友PO文向台南市長黃偉哲檢舉立委王定宇「疑似南返者」，指王定宇經常南北跑，可能成為防疫破口。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者林悅／台南報導

台南端午發起「退票、聯防、保家鄉」活動，鼓勵民眾通報端午自北返回台南民眾未接受篩檢者，馬上有網友PO文向台南市長黃偉哲檢舉立委王定宇「疑似南返者」，指王定宇經常南北跑，可能成為防疫破口；黃偉哲表示，這活動主要是針對端午節返鄉民眾，工作往返者不在此限。

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據了解，有網友在PTT上發文「偉哲 我想要賺一萬元」，表示從王定宇的臉書上就可以知道，王6月3日在台北上電視「台灣最前線」節目，5日則發文表示台南下雨，顯示人應該在台南，往返南北卻可能沒有接受篩檢。

黃偉哲指出，這活動主要是針對端午節返鄉民眾，工作往返者不在此限外，並強調台南鼓勵端午返鄉篩檢獎金好意被曲解，他相信人心良善，違反相關規定會重罰，得不償失。

黃偉哲6日於防疫記者會中呼籲，鼓勵里鄰長和市民朋友勸導由北部高風險區南返者前往篩檢，經通報快篩陽性發給獎金1000元，如果PCR陽性確診發給獎金1萬元，即有網路傳言「確診者回台南篩檢，通報者、確診者可1人分5千」的討論出現。

對此，黃偉哲7日鄭重表示，依照傳染病防治特別條例第13條，確診或疑似確診個案又不服指示，可能有感染他人風險，處2年以下有期徒刑、拘役，或20-200萬元罰金，這個刑罰是很重，而且在旅行的過程中，如果因此而傳染給其他人，是既不道德又違法，不排除用一罪一罰方式來加重處罰。他相信民眾都是有判斷力、有同理心的，不會為了跟人家均分獎金，讓自己可能會被罰20萬以上，這算盤怎麼打都不合算。

黃偉哲強調，此政策並非強制性質，有鑒於台南市目前確診者都是從高風險地方返回，因此建議從北部南返者自行前往篩檢站篩檢，或經由親友邀請前往篩檢，彼此互相關懷健康，希望能藉此確保社區安全，避免形成感染源不明的大規模流行，這是希望市民互相提醒的好事，並非強制篩檢，若是民眾不願篩檢，也建議能在家做自主健康管理。

另有關媒體接獲民眾投訴，有北部性工作者疑因接觸確診者，篩檢後須自主管理，但卻欺騙醫生謊稱已退燒，並搭高鐵南下接客，黃偉哲表示，這個部分一樣適用傳染病防治特別條例第13條，20萬以上、2百萬以下罰金，而且有刑法上的2年以下有期徒刑，這是非常得不償失的。如果有查到民眾若與確診者接觸並遭匡列，可能被歸類為居家隔離、自主健康管理及自我健康監測三類，違反相關規定擅自出外，將請警方協助追查行蹤，查若屬實一定嚴加處分。

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