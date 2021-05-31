饒慶鈴買30萬劑疫苗「不要追問來源」　王定宇：不同意就是刁難？

▲台東縣政府要買30萬劑疫苗卻稱「不要追問來源」，引發王定宇質疑。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台東縣長饒慶鈴30日表示，台東縣政府已獲得雲林縣府與正昌容生技公司的協助，將購入30萬劑疫苗，已發公文向中央遞出申請。不過，她在在疫情說明會中一句「希望大家不要追問疫苗來源」，引發民進黨立委王定宇不滿，引用侯友宜的「刁難說」在臉書回應，「不同意就是刁難喔？」

饒慶鈴30日主持疫情說明記者會時說明，特別感謝雲林縣府與正昌容生技公司的協助，台東縣將跟進雲林縣購買30萬劑疫苗，至於疫苗的品牌為何，希望外界不要追問，一切全權交由正昌容生技公司去判斷購買，目前也已向中央疫情指揮中心函文申請。另外，針對27日台東縣政府收到1500劑的疫苗，目前已將1290劑配送給第一線的醫護人員。

▲民進黨立委王定宇。（圖／資料照）

對此，王定宇31日在臉書發文表示，政府希望把關審查一下疫苗來源和安全報告，因為這些是要注射到國人體內的，安全把關不可免，難道這樣「就叫刁難？」政府一再說，感謝民間自發性找疫苗，請儘速申請，政府會協助儘速審查，另外因為注射疫苗是醫療行為且涉及防疫策略，分配疫苗仍須以政府為主來進行。

王定宇質疑，「還在說刁難的，還有首長自己轄內注射疫苗竟然週日休息，卻哽咽說疫苗進口刁難，到底這是在防疫？或是搞政治呢？」

至於「刁難一說」，侯友宜30日曾表示，防疫絕對是全國一體，要一起拚一起衝，看到很多愛心宗教團體、企業團體都站出來要買疫苗，他在這裡要跟中央講，「不要再刁難了啦！快點啦！」

當時侯友宜強調，越刁難，時間越拖，生命越沒有，這是搶救生命，跟時間在競賽，如果去醫院病床看一看，真的看了之後不知道要怎麼跟市民交代。

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