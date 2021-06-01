朱學恒送4盆花籃暗示「官員別怠惰」　王定宇：錯了就道歉收回吧

記者蘇晏男／台北報導

名嘴朱學恒1日送4盆高架花籃至衛福部疾管署，且上頭還各自附上「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」等卡片，綠營解讀這是帶有詛咒意味的喪禮花籃，相當不滿；不過，朱學恒解釋自己意在警告為官者不要怠惰，哪來詛咒之意，不要抹黑。對此，民進黨立委王定宇表示，在台灣人的生活文化中，送喪事花圈是非常觸霉頭且不厚道的，錯了，就道歉收回吧。

▲王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

王定宇1日在臉書表示，怎麼會送「喪禮花圈」給「疾管署」和「疫情指揮中心」呢？這些單位是負責全國防疫安全和人民健康，這些人員也在過去至今的一年五個月，日夜忙碌的努力守護著台灣，送喪事花圈是在詛咒什麼呢？觸誰的霉頭？防疫指揮中心被觸霉頭，倒楣的不就是全體國人。

王定宇說，不同的意見、不同的政治立場、甚至需要聲量賺錢都無可厚非，但是應該有其他的做法，在台灣人的生活文化中，送喪事花圈是非常觸霉頭且不厚道的！錯了，就道歉收回吧！

對於朱學恒此舉，行政院長蘇貞昌1日透過臉書表示，以理性和團結來對抗疫情，讓全世界看到台灣人的情操和韌性，他剛主持完每天早上八點的行政院擴大防疫會議，會後得知，有名嘴送了告別式的花籃到指揮中心，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。

而朱學恒知情後，則回嗆，戒石銘出自於五代後蜀「『爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16字，大意是為官者本已有俸祿，卻還要去搜刮民脂民膏，雖然天底下的百姓是好欺負的，但上天的神明卻是難以被欺騙的，其暗含著對官員的警告，即警告官員切莫貪腐，不要魚肉百姓，否則會遭到上天的懲罰，是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來什麼詛咒之意，不用再抹黑了。

▼朱學恒送4盆喪禮花籃給疫情指揮中心。（圖／讀者提供）