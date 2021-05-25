國民黨團轟：林瑋豐讓民進黨網軍一條龍現形　蔡英文、王定宇要道歉

▲國民黨團召開「中央防疫一團亂 綠營寫手來反串 蔡英文、王定宇 踹共！道歉！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

親綠寫手林瑋豐指控PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，經追查發現整起事件竟是由林瑋豐一手操作。國民黨立委鄭麗文25日痛批，民進黨政府防疫一團亂，綠委一致的目標卻是打擊網路上對政府不利的言論，甚至不惜自己反串，簡直卑劣、無恥！要求蔡英文、王定宇立刻道歉。

民進黨立委王定宇、林瑋豐、焦糖哥哥陳嘉行等人昨天都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話。沒想到，PTT鄉民不甘被污衊，追查帳號發現，整起事件竟是林瑋豐一手操作，引發軒然大波。

國民黨團25日召開記者會，鄭麗文指出，民進黨網軍醜陋面目現形，王定宇在疫情最嚴峻時，跳出來要求政府查辦中國認知作戰，所謂的「共匪」原來就是林瑋豐，妻子是民進黨網路社群中心副主任楊敏，直呼民進黨自己就在擔任「認知作戰」的要角。

鄭麗文表示，林瑋豐先反串後，王定宇和綠軍側翼焦糖哥哥、蔡依橙跟進發文，連總統蔡英文也發文呼籲大家不要被誤導，直呼「這根本就是作戰生態鏈！」

「民進黨長年使用的網軍套路完全現形！」鄭麗文痛批，防疫一團亂，執政黨只靠網軍、大內宣，無法打倒病毒，只想洗腦台灣民眾、攻擊政敵，在這個疫情嚴峻的時刻，民進黨立委們一致的目標卻是打擊網路上對政府不利的言論，甚至不惜自己反串，簡直卑劣、無恥！要求蔡英文、王定宇立刻道歉。