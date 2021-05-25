民眾黨酸民進黨透過「豐功瑋業」認知作戰　要求蔡英文向人民道歉

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇24日指控，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，事後卻遭起底是親綠寫手林瑋豐「自導自演」。台灣民眾黨25日表示，民主進步黨假民主之名，背地裡卻模仿共產黨的手段，行毀滅民主之實，主席蔡英文應該為這樣可恥的行為向台灣人民道歉。

台灣民眾25日以「台灣價值成語教室」、「豐功瑋業」為題在臉書發文，表示台灣人不只要慎防中共的認知作戰，更要提防民進黨假民主之名，透過「豐功瑋業」的綠色認知作戰，來毀掉台灣民主！

台灣民眾黨指出，王定宇、民進黨員「焦糖哥哥」，以及前風傳媒記者林瑋豐等親綠網路KOL，24日紛紛在社群上抨擊PTT八卦版，認為PTT恐遭中共認知作戰滲透，第一步就是要求大眾解除安裝衛福部的Line官方帳號「疾管家」。

台灣民眾黨說，結果在PTT網友的群策群力下，竟然發現發文質疑PTT遭到中共認知作戰滲透的林瑋豐，在八卦版內多次推文「狂捧中國」，甚至抨擊中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「扯後腿」、「鬧鐘」，指揮中心蓋牌，以及歧視在外工作的藍領勞工「吃什麼飯」，儼然自己就是中共認知作戰的其中一環。

台灣民眾黨也提及，這樣的「豐功瑋業」還不只一樁，事後發現林瑋豐的太太，就是民進黨掌控網路風向及輿情的網路社群中心副主任楊敏。

台灣民眾黨批評，民進黨要求大家慎防中共的認知作戰，結果自己人自導自演，精心策劃了一齣認知作戰的大戲，在疫情嚴峻的當下，在乎的不是「同島一命」、不是「共同抗疫」，而是想辦法「反串」，用偏激的言論帶風向，甚至計畫性的毀滅PTT這類公共論壇的公信力。

台灣民眾黨指出，從農委會「1450」的採購案被踢爆；到側翼粉專造謠抹黑，被國際媒體認證；到現在刻意在PTT反串帶風向、減損PTT公信力，被鄉民起底。

台灣民眾黨認為，綠營控制網路的手段，猶如業力引爆一一現形，當底下的黨員使用假消息在攻擊政敵，蔡英文還有什麼資格要求大家打擊假消息。

台灣民眾黨表示，民主進步黨假民主之名，背地裡卻模仿共產黨的手段，行毀滅民主之實，蔡英文應該為這樣可恥的行為向台灣人民道歉。