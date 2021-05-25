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高中同窗王炳忠遭控「吸收林瑋豐當下線」　他急撇：要死了！

▲▼全民開罷Let`s fire Q 新黨青年軍罷免基進黨陳柏惟記者會 新黨青年軍王炳忠、蘇恆、林明正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王炳忠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇日前指控，中國網軍對台認知作戰，結果被查出在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，而林瑋豐的妻子正是民進黨網路社群中心副主任楊敏。事發後，戰火更延燒到新黨青年軍王炳忠，他遭質疑吸收林瑋豐當下線。

「要死了！怎麼一堆人懷疑起林瑋豐是我吸收的下線啦？」王炳忠25日深夜在臉書表示，雖與林瑋豐高中同班，但他可沒本事指揮對方，蔡正元說至少應是「向心」等級，覺得倒可先從林瑋豐尊稱「姐姐」的林立委查起？或者林瑋豐的老師范立委才有那本事，可以成功喬出3+11捅破防疫網？

王炳忠提到，至於能與林瑋豐同步調、同風向做「系統性認知戰」的王定宇、焦糖、蔡英文，應該算是上線，還是平級的同僚？「不知道！我又不是他們組織的，怎麼會知道！」

王炳忠提及，還有網友指控他和林瑋豐是一對擅長反串的「特工」，說他是民進黨潛伏在共產黨，林瑋豐是共產黨潛伏在民進黨，「呃……我又沒在共產黨，何來潛伏共產黨？而且我哪懂反串，人家反串都要用匿名帳號，分身多角，我從頭到尾就是王炳忠行遍天下！」

王炳忠還說，大半夜緊急聲明，就是務必請大家明察秋毫，為維護國家安全和社會安定，贊成查出林瑋豐背後的指揮官，「不過那個上線絕不是我，OK？」

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