怒批林瑋豐「搞亂台灣」　黃暐瀚：台灣因這些網路蟑螂變得更仇恨

▲黃暐瀚批林瑋豐搞亂台灣。（圖／翻攝POP YouTube）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇日前指控，中國網軍正在進行對台認知戰，結果卻被揪出，在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，事後林瑋豐對外道歉表示自己在反串。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，不管是反串？還是自導自演？重要的是，這個林瑋豐，他在「搞亂台灣」。

黃暐瀚指出，林瑋豐長期在臉書上（可辨識），稱讚蔡總統，支持民進黨。卻換一個大家「不認得」的帳號，在PTT上，讚賞習近平，辱罵民進黨政府團隊，還要大家刪掉疾管家app，打「中國疫苗」，要陳時中下台。

黃暐瀚強調，不管你是反串？還是自導自演？這不重要，重要的是，這個林瑋豐，他在「搞亂台灣」；嫌台灣人不夠恨中國大陸？就上網捏造一些令人討厭中國大陸的言論出來；怕大家不夠討厭某個政治人物，就上網假裝自己「非Ｘ不投」，捏造出一些激進狂烈的言論，加速中間選民對這個政治的厭惡，主動離開。然後，「你說你反串？」

黃暐瀚反問林瑋豐，反串到蔡總統也發文挺疾管家，指揮中心也挺疾管家，立委也發文痛批台灣有人唱衰疾管家。「昨天之前，誰認識你？你的發文有這麼大的影響力」，重要到讓民進黨上上下下，都關注到，你在「擾亂台灣」？到底誰在亂台灣？是第五縱隊？還是瘋狂網軍？

黃暐瀚感嘆，這些人，自以為能一手遮天，能呼風喚雨，能選戰皆贏。確實，這方法也許打選戰很有用。但，受傷的是台灣，「台灣因這些網路蟑螂，變得更仇恨，更對立，更亂，更沒力量，你以為你愛台灣？其實你在害台灣。」