揭PTT反串文化！16年鄉民曝「業配金額7位數」：有人喊10萬買帳號

▲林瑋豐操作「反串文化」反惹鬧出風波。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

網搜小組／劉維榛報導

親綠寫手林瑋豐在臉書爆料，PTT八卦板協助對岸「打認知作戰」與抹黑衛福部疾管家，結果真相超暗黑，反被鄉民抓包是自導自演。對此，一名前板主揭開PTT反串文化與業配如何從千元價碼噴到7位數，還有一個PTT帳號就喊到10萬的背後秘密。

眼見操作認知戰被鄉民抓包，林瑋豐昨（24）日晚上於臉書二度發文道歉，「本人因此心急並發表評論。對於未有完整查證，導致將部分PTT帳號視為有系統的認知作戰，是個人的錯誤，也在此道歉」，另強調所作所為一切和妻子無關，且暫停「眼球中央電視台」寫手一職。

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對此，指揮中心副指揮官陳宗彥今在記者會上回應，PTT上面提到「刪除疾管家的部分」，前天有說明這個假訊息已交給刑事警察局做調查，並強調，「任何人在疫情期間都不能置身於外」，都要肩負防堵的責任，「任何人只要違反法律的部分，他就應該要負起法律責任，這是必然的」。

▲楊鵬淵剖析此事件！（圖／楊鵬淵提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事實上，PTT的反串文化很常見，一名現任社會科老師，也是前PTT八卦版主的楊鵬淵，臉書揭開反串文化的起源，以及背後業配金額。擁有16年鄉民資歷的楊鵬淵透露，反串就是酸一下執政黨的糗事，可以讓大家會心一笑，而「大本營都是政治黑特版」，政治就是老百姓苦悶，以及解決苦悶的來源，以前沒有哏圖時，「推娃啊、反串都是很重要的戰場。」

楊鵬淵實際舉例，2013年時，愛河旁有螃蟹挖洞害路人跌倒，鄉民就會心血來潮反串，「要是誰選上的話，就去愛河煮螃蟹火鍋」，結果該反串哏真的上新聞，尤其2013至2014年左，正右是PTT的強勢擴張期，人數擴張的很快。

說到業配價碼，楊鵬淵則自曝，起初撰寫一篇美食文，一篇行情落在800至1000元；電影業配文1500至2000元；當然表特版、旅遊版也有廠商業配文，他不諱言直呼，「全盛期有30幾個分身！」

不過在2014年出現轉機，楊鵬淵指出，最重要的分水嶺就是當年的地方大選，「那一年出現有人在網路上大量買PTT的帳號，我的本尊有人開價10萬」、「業配金額不是像以前那樣小打小鬧，第一次看到七位數的預算執行，不過那時候比較流行泥巴戰，揭對方的小秘密，台大小金庫之類的東西。」

「這幾年玩得更爐火純青！」楊鵬淵接著以韓國電影劇情來比擬，「土地開發商為了順利開發有爭議的土地，找工讀生偽裝環保人士打警察，增加社會對環保人士的反感，就可以達到開發土地的目的。」楊鵬淵直言，所以看熱鬧的鄉民，先變成聲援環保人士的 再變成討伐環保人士，且由愛生恨的力量比較強。

文末總結，楊鵬淵則感慨，「這兩年的操作多半都這種模式，人多的地方，就會有來找吃的，但以往大家吃了也會分給別人吃，現在是全部吃了垃圾還要倒給大家，一旦你看懂別人的戰略，你就不用在看招式了。」

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