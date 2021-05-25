反串之亂！「教育部假網站」被追查　PTT揪1關鍵笑了：文組請加油

▲針對「假教育部網站」公告資訊，事實查核中心證實，是錯誤的訊息。（圖／翻攝自事實查核中心）

記者周亭瑋／綜合報導

親綠寫手林瑋豐「自導自演」中共認知戰，被鄉民抓包起底，眼看輿論越演越烈，就有網友揭關鍵質疑，昨日獲報遭偵辦的「假教育部網站」，其實也是一波操作。

昨日，事實查核中心證實，網傳的「教育部網站公告，全國各級學校自110年5月19日起至6月18日止，因應疫情停課居家線上學習」是錯誤消息；而刑事警察局獲報後偵辦，初步查出網站來自境外。

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然而，在林瑋豐一連串網軍套路被逆襲後，就有網友針對「假的教育部網站」，質疑又是自導自演的神操作，表示「真的有人進去過假教育部網站？網址是edu-tw.glitch.me，完全是進不去的狀態，然後事實查核中心昨天說這是假的，比政府，立委都還要慢；也就是說，這個謠言在政府和立委說出來之前，事實查核中心是不知道的。這個謠言有什麼意義我也不清楚。」

▲鄉民揪關鍵狂吐槽。（圖／翻攝自PTT）

一席話釣出理科背景的網友，直言「看起來要架設在自己的電腦，才能看到那個假網頁吧！能看到那個網站的人，才是真的有問題。」

對此，鄉民洗版狂回，「笑死，根本ping不到」、「抓到，你的不自殺聲明呢」、「笑死！突破盲點！敵人就在本能寺」、「文組加油好嗎」、「測試中的網站XDDDD」、「還在封測啦，ping屁ping」、「自產自銷，正常發揮」、「下次要反串找個理組的來吧QQ」、「演戲演過頭被戳破超好笑」、「我剛ping有ip了捏」。