不顧疫情！林瑋豐抹黑「疾管家」　國民黨：依國安法重罰1億

▲國民黨要求重罰林瑋豐1億。（圖／國民黨提供）

政治中心／台北報導

親綠寫手林瑋豐24日在臉書指控，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，引來民進黨立委王定宇等人發文痛批，經追查卻發現整起事件是由林瑋豐一手操作，指揮中心回應「違法就應該要負起法律責任」。對此，國民黨痛斥，依照2019新修訂的國安法，應以重可罰7年以上有期徒刑，併科罰金最高1億處置。

民進黨立委王定宇、親綠網路寫手林姓男子及焦糖哥哥藝人陳嘉行24日都發文指控，中國採取「認知作戰」滲透PTT偽造疾管署「疾管家」對話。沒想到，PTT鄉民不甘被污衊，追查發現整起事件竟是林姓寫手一手操作，林姓寫手甚至被翻出曾反串留言，誇習近平帶領中國大進步。

對此，國民黨抨擊，民進黨網軍「自製親共言論」，再大張旗鼓的宣傳認知作戰，自產自消芒果乾，認知作戰的槍口對準台灣人民，而林瑋豐的太太就是民進黨網路社群中心副主任楊敏，證實綠營網軍夫妻聯手、自導自演認知作戰帶風向、欺騙社會大眾。

國民黨痛斥，民進黨是中華民國執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，民進黨卻發動匿名網軍製造恐慌言論，再大肆宣傳認知作戰，相信全民都無法接受，過去民進黨用網軍帶風向劣跡斑斑，如今演變成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」。

國民黨並宣布，從今天開始將結合黨團及民意代表成立「打假訊息反認知作戰中心」，未來當發現有類似假訊息時，會立刻向社會大眾公布，同時也將向相關單位進行告發，讓這類混亂社會秩序、破壞台灣團結的作法無所遁形。