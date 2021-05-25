寫手被抓包讓民進黨網路控制手段曝光　民眾黨要蔡英文道歉

▲抹PTT認知作戰！林瑋豐稱「反串文化」深夜提5原因：太心急。（圖／翻攝林瑋豐臉書）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委王定宇日前指控，中國網軍正在進行對台認知戰，結果卻被揪出，在PTT上散布消息的人就是親綠寫手林瑋豐，引發網路熱議。對此，民眾黨要求，民主進步黨，假民主之名，背地裡卻模仿共產黨的手段，行毀滅民主之實，「蔡英文主席應該為這樣可恥的行為向台灣人民道歉！」

民眾黨指出，民進黨要求大家慎防中共的認知作戰，結果自己人自導自演，精心策劃了一齣認知作戰的大戲，在疫情嚴峻的當下，在乎的不是「同島一命」，不是「共同抗疫」，而是想辦法「反串」，用偏激的言論帶風向，甚至計畫性的毀滅PTT這類公共論壇的公信力。

民眾黨指出，從農委會「1450」的採購案被踢爆；到側翼粉專造謠抹黑，被國際媒體認證；到現在刻意在PTT反串帶風向、減損PTT公信力，被鄉民起底。綠營控制網路的手段，猶如業力引爆一一現形，當底下的黨員使用假消息在攻擊政敵，蔡英文主席還有什麼資格要求大家打擊假消息？

「注意，民進黨已經對你發動認知作戰！」民眾黨發言人蔡峻維則在臉書表示，民進黨嘴上說要慎防認知作戰，但卻帶頭對台灣發動認知作戰，從24日被抓出的「林瑋豐PTT反串事件」就知道，綠營對這樣的反串帶風向、扣帽子、抹紅等手法相當嫻熟，相信很多人深受其害。

蔡峻維說，林瑋豐在網路上運用反串文字，煽動鄉民情緒、抹紅PTT，而立委王定宇、台灣基進黨以及網紅焦糖陳嘉行，就這麼剛好看到這樣的文字，拿來大作文章，甚至要求相關單位查處，依國安法關7年、罰1億。

蔡峻維說，引用假訊息還恐嚇鄉民，台灣基進黨、王定宇委員、 焦糖陳嘉行等，都欠全國鄉民一個道歉；誇張的是，連蔡英文總統都發文跟上，「小編到底是被蒙蔽，還是根本就是參與者？」不管是哪個情況，總統臉書協助散播假訊息，是重大的國安危機。

蔡峻維指出，林瑋豐被抓包後，在聲明中切割妻子，但枕邊人這樣大搞反串帶風向，楊敏女士是無法迴避的，兩人過往在網路上一搭一唱，身為民進黨網路社群部副主任，「這樣的作為難道符合民進黨的台灣價值？亦或者這就是黨授意的網路戰行為？」

此外，民進黨網路總指揮林鶴明先生先前曾被點名「處理PTT」，因此也應對這次的事件表態，此次是否就是「處理PTT」的實質表現。

蔡峻維說，自由發聲的網路平台，不該成為抹黑跟抹紅的工具，蔡英文主席更應該主動告訴台灣人民，民進黨這樣搞認知作戰多久了，「到底有多少人牽扯在裡面？」